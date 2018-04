Diputados elimina canje de pasajes por efectivo

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, firmó ayer la resolución que elimina el cambio de pasajes por efectivo e implementa un nuevo sistema en el que los diputados deberán optar entre cobrar 30 mil pesos para movilidad o sumas menores, más tramos aéreos o terrestres.El nuevo sistema, que fue consensuado con los distintos bloques de la Cámara baja, busca saldar la polémica desatada hace casi un mes, cuando se conocieron las sumas de dinero a las que los legisladores podían acceder canjeando los pasajes aéreos y terrestres y que ascendían hasta los 355.800 pesos por fuera de la dieta.La Cámara de Diputados otorgará a los 257 legisladores que la componen 10 pasajes aéreos o terrestres nominados (sólo puede usarlos el diputado) y con vencimiento mensual de manera que tengan "garantizada la movilidad", acentuó Monzó en declaraciones a la prensa acreditada en el Congreso.Esos pasajes están asegurados y si el diputado no los usa en el mes, los pierde y no podrá canjearlos por efectivo, pero además de esos tramos nominados habrá otros innominados (que pueden ser usados, por ejemplo, por los asesores para viajar a cualquier punto del país) con los cuales entrará a funcionar el mecanismo de la opción.A principios de cada año, los legisladores deberán optar entre percibir 30 mil pesos en concepto de movilidad y contar sólo con los tramos nominados; acceder a 20 mil pesos para movilidad más 20 tramos terrestres innominados; 10 mil pesos de movilidad más 12 tramos aéreos innominados ó 12 tramos aéreos más 20 tramos terrestres innominados.Con el sistema anterior, los diputados contaban con 20 tramos terrestres y 20 aéreos sin vencimiento e innominados que podían ser canjeados en su totalidad por dinero en efectivo.La diferencia para el bolsillo de los legisladores podría no ser tan significativa, dado que con el sistema anterior el canje de los 40 tramos le reportaban aproximadamente unos 40 mil pesos mensuales y ahora tendrán la posibilidad de acceder a 30 mil y tener, además, los pasajes nominados.El nuevo esquema significará, además, un ahorro para la Cámara de Diputados estipulado en 30 millones de pesos gracias a la innovación del vencimiento mensual de los pasajes y al hecho de que los 12 tramos aéreos serán de ida y vuelta (seis y seis).También se calcula (por las estadísticas que maneja la Presidencia de la Cámara) que la mayoría de los legisladores optarán por los 10 mil pesos de movilidad más 20 tramos aéreos innominados y que muy pocos usarán los 10 nominados.La idea de cortar el beneficio de canje de pasajes era tenida en cuenta por Monzó desde el inicio de su mandato pero terminó de materializarse cuando varios medios de comunicación se hicieron eco de un informe de la Fundación Directorio Legislativo con un listado en el que figuraba en primer lugar la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que se llevó más de 350 mil pesos en 2017 por tramos no utilizados. Hasta el propio presidente Mauricio Macri consideró que el sistema “no es algo que esté bien”.