La oposición solicitó la renuncia de Dujovne

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Legisladores de la oposición reclamaron ayer la renuncia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, al tiempo que adelantaron que presentarán pedidos de interpelación, después de que se difundiera que el funcionario supuestamente participó del reciente blanqueo de capitales por unos 20 millones de pesos."Vamos a presentar un pedido de interpelación del ministro, pero no queremos que haga como hizo (el ministro de Finanzas, Luis) Caputo, que terminó huyendo", dijo el jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi.El santafesino consideró que Dujovne "en su vida privada, en su vida anterior a ser funcionario económico, claramente evadía impuestos", aunque precisó: "Quiero decir que el ministro no era funcionario pero era un personaje público que desde un programa de televisión pontificaba sobre lo que había que hacer en materia económica y sus conductas van en sentido contrario".En declaraciones a Radio 10, Rossi consideró que "en cualquier país del mundo el ministro Dujovne y el ministro Caputo no tendrían que seguir en sus cargos" y sostuvo que "para los funcionarios macristas la Argentina no es la Patria, es una oportunidad de negocios".Por su parte, el senador opositor Fernando "Pino" Solanas advirtió que "Caputo, (Juan José) Aranguren y Dujovne deberían presentar la renuncia" y dijo que "los argentinos sienten que están gobernados por un conjunto de mentirosos"."Todos los funcionarios están obligados a dar el ejemplo, pero más aún los más altos funcionarios", agregó el senador por la capital, al tiempo que consideró que "en todo el mundo, la evasión está penada", pero "cuando estos casos de evasión son justificados y relativizados por el Presidente, estamos en problemas muy graves".También el diputado del FIT Nicolás Del Caño señaló en las redes sociales: "El evasor Dujovne todavía es ministro y encima nos dice que se mantiene la meta del 15 por ciento de inflación.¿Elisa Carrió dirá algo? ¿Ahora que consiguió blanquear la guita de los pasajes seguirá en silencio?".Según publicó la revista Noticias, el ministro de Hacienda participó del blanqueo de capitales abierta por el gobierno de Cambiemos en agosto de 2016, antes de ser nombrado en el cargo, por un monto de unos 20 millones de pesos, fondos que podrían haber provenido de la evasión fiscal.Esa información es parte del "secreto fiscal", dijeron a NA voceros del Ministerio de Hacienda y vincularon la publicación del informe de la revista a "una banda delictiva que está siendo investigada por la Justicia".El funcionario había declarado el año pasado un patrimonio de casi 97 millones de pesos, la mayoría de sus bienes, 74 millones, invertidos en el exterior: según se desprende del documento que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA), el principal activo de Dujovne son tres depósitos en cuentas bancarias fuera del país que en total superan los 54 millones de pesos, aunque a ese monto se suma una firma en el exterior que cotizó en 20 millones de pesos.