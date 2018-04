Ben Hur, Unión y Libertad en el Regional de inferiores

Se conocieron más detalles en cuanto a la organización de un interesante torneo de divisiones inferiores regionalizado que involucrará a equipos de tres provincias, y en el cual tiene previsto participar Ben Hur de nuestra ciudad y los dos clubes sunchalenses, Libertad y Unión. El mismo tiene el nombre de "Regional AFA" y daría comienzo finalmente el 19 de mayo, disputándose en tres categorías: Sub 15, Sub 17 y Sub 19.El domingo pasado se realizó una reunión en San Francisco con los clubes interesados en intervenir en esta competencia. La misma fue en el comedor del estadio “Oscar C. Boero” del Club Sportivo Belgrano, y también tuvo la presencia del dirigente Alberto Sarfson, del Consejo Federal.Los clubes que, por el momento, participarían del torneo son: Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba, Unión de Sunchales, Libertad de Sunchales, Sportivo Las Parejas, Atlético Paraná, Tiro Federal de Morteros, Ben Hur de Rafaela, Atlético San Jorge y Sarmiento de Leones.En la reunión se trataron diferentes puntos reglamentarios para su posterior confección por parte del Consejo Federal. El mismo llegará a los clubes en los próximos días.Los detalles principales del torneo serían los siguientes: Habría tres categorías: Sub 19 (1999-2000), Sub 17 (2001-2002) y Sub 15 (2003-2004). El certamen se jugaría a dos ruedas. Los partidos se jugarían cada quince días, es decir, cada club sería local y viajaría una vez por mes.