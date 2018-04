Racing visita a Defensa

Racing, con varios cambios, buscará una victoria que lo acerca a zona de clasificación a la Copa Libertadores, cuando visite hoy a un entonado Defensa y Justicia, en un partido correspondiente a la vigésima tercera fecha de la Superliga.El encuentro se disputará desde las 20 (Fox Sports Premium) en el estadio Norberto Tomaghello, con el arbitraje de Andrés Merlos y parcialidades de ambos equipos.La "Academia" viene de caer como local ante River (0-2) y esa derrota lo relegó en su lucha por lograr un lugar en la próxima Libertadores.El elenco de Avellaneda tiene 36 puntos y está a tres del por ahora último clasificado al certamen continental, que es juntamente su rival de toda la vida, Independiente. Racing actualmente es uno de los equipos con doble competencia, ya que está jugando el certamen local y la Libertadores, por la que el próximo jueves recibirá a Vasco da Gama en el Cilindro.13:45 (Fox Sports) Olimpo vs San Martín de San Juan (Pablo Echavarría), 13:45 (TNT Sports) Godoy Cruz vs Temperley (Diego Abal), 17:45 (TNT Sports) Belgrano vs Arsenal (Diego Ceballos).Unsain; Molina, Gissi, L. Martínez, Almeida; Miranda, Cubas, Tomás Pochettino; Rius, F. Márquez, Bordagaray. DT: Juan Pablo Vojvoda.Musso; Pillud, Rodrigo Schlegel, Barbieri, Soto; Meli; D. González, Cardozo, Centurión; L. López y L. Martínez. DT: Eduardo Coudet.