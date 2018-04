Se puso en marcha la fecha

Huracán se impuso a la Asociación Atlética Argentinos Juniors por 1 a 0, al cabo de un discreto encuentro disputado anoche en el estadio "Tomás Adolfo Ducó", en el marco de la vigésimo tercera jornada de la Superliga.Israel Damonte, a los 35 minutos de la segunda etapa, marcó el tanto que le dio el triunfo al conjunto de Gustavo Alfaro.En medio de un trámite equilibrado, el "Globo" sacó provecho de una buena jugada para vencer a un "Bichito" que no mereció retirarse derrotado.Atlético Tucumán le dio vuelta el resultado a Gimnasia y Esgrima La Plata, que no logra levantar cabeza, y lo venció por 2 a 1, en el partido disputado anoche en el bosque platense.El conjunto del "lobo" se puso en ventaja con el gol de Lorenzo Faravelli, a los 31 minutos del primer tiempo, pero en el complemento el "decano" se lo dio vuelta con los goles de Alejandro Melo, a los 19, y Gervasio Núñez, a los 37.El público "tripero" despidió al equipo con silbidos, dado que solo ganó un partido de los últimos 10 en el certamen, y lleva cinco derrotas al hilo.Las lesiones siguen aquejando a Boca, ya que se confirmó que el colombiano Edwin Cardona está desgarrado, Carlos Tevez tiene una molestia en una rodilla y es duda para el domingo, y Paolo Goltz se perderá el resto del torneo. Según el parte médico "xeneize", las cosas se ven complicadas para que Guillermo Barros Schelotto pueda conformar su equipo ideal para enfrentar a Independiente. De no mediar inconvenientes, Boca jugaría ante Independiente con: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán, Frank Fabra o Emmanuel Mas; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Nahitan Nández; Carlos Tevez o Cristian Espinoza, Cristian Pavón y Walter Bou.