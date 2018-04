El programa del finde

Anoche se dieron a conocer las designaciones para los diferentes encuentros que se disputarán este domingo en una nueva jornada deEn la Primera A se estará disputando la cuarta fecha del torneo Apertura, capítulo que se completará el próximo martes con el postergado entre Peñarol y Unión de Sunchales.(16 hs Primera y 14:30 hs Reserva): Domingo 15/04: Argentino Quilmes vs Argentino Humberto (Rodrigo Pérez), Ben Hur vs Florida de Clucellas (Roberto Franco), Deportivo Tacural vs Sportivo Norte (Guillermo Tartaglia), Deportivo Ramona vs Atlético de Rafaela (Ariel Gorlino), Deportivo Libertad vs 9 de Julio (Víctor Colman), Brown de San Vicente vs Ferrocarril del Estado (Enrique Calderón). Martes 17/04: Peñarol vs Unión, en Bella Italia (Javier Simoncini).​Anoche se puso en marcha la tercera fecha del Preparación con el adelanto que tuvo que ser suspendido a los 20m PT por no encontrarse apto el terreno de juego debido a la lluvia caída entre Vila y Aldao. El juego estaba 1 a 1 con goles de Grosso (10m PT) para Argentino y Caballero (19m PT) para el Deportivo. En Reserva ganó Aldao 2 a 0.El domingo: (16 hs Primera y 14:30 hs Reserva): San Martín vs Bochazo (Mauro Cardozo), Talleres (MJ) vs Libertad Estación Clucellas (Raúl Rodríguez), Zenón Pereyra vs Dep. Josefina (Darío Suárez), Atlético Esmeralda vs Sp. Santa Clara (Gonzalo Hidalgo), Deportivo Bella Italia vs. Sp. Roca (Claudio González), Tiro Federal vs Unidad Sancristobalense (Guillermo Vacarone), Independiente San Cristóbal vs Independiente Ataliva (Silvio Ruiz).