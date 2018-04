Fellner pidió su liberación

El ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner reclamó ayer su liberación en un escrito que presentó en la audiencia indagatoria ante el juez de Control 4 Isidoro Cruz, quien ordenó su detención en el marco de una causa por el supuesto desvío de fondos públicos."Soy absolutamente inocente", enfatizó el ex mandatario, tras pasar su primera noche preso en el Penal 7 del Servicio Penitenciario de Jujuy del barrio Alto Comedero. Fellner fue trasladado hasta los tribunales a primera hora de este viernes para prestar declaración indagatoria, aunque durante la audiencia no respondió preguntas de la Fiscalía.