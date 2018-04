"Esta va a ser una gran oportunidad para la ciudad"

No llegan a ser las 19 horas y los chinos se sientan a la mesa. Van a cenar. "Tienen los horarios muy cambiados. La hora de la cena de acá, para ellos es como si fueran las 3 de la mañana", le dice un allegado a la delegación a LA OPINION.Antes, la pasaron muy bien... Luego de firmar el convenio salieron a recorrer la ciudad. Fueron a dos escuelas de Rafaela y recibieron un cariño inmenso. "Los chicos de las escuelas estaban revolucionados. Los agarraban, los tocaban... hasta algunos les pedían una selfie", comentan y agregan: "Y eso que ellos no están muy acostumbrados al contacto físico. Allá no hay mucho abrazo, pero acá la pasaron genial".La ciudad inició ayer un camino de cooperación con Beijing, la capital de la segunda economía del mundo, a través de la firma de un convenio de cooperación y colaboración mutua entre la Municipalidad, representada por el intendente Luis Castellano, y la vicealcaldesa del distrito de Mentougou, Qing Zhaoshen.Esta delegación China, con una traductora en inglés de por medio, quería conocer la ciudad. Viajaron 40 horas para saber de qué se trata Rafaela, qué hace esta ciudad. La primera referencia fue Emiliana Hidalgo, funcionaria de aquí, que desde hace unos meses está estudiando en China. En septiembre de 2017 se reunió con la Señora Yang Yang, representante de la Asociación Popular de Beijing para la Amistad con Países Extranjeros en la ciudad de Beijing en China, acompañada por el Director Ejecutivo del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos con China-CLEPEC-. A raíz de este encuentro, empezaron las buenas relaciones y de dicha reunión y luego de varios meses de ajustes, se sucedieron encuentros con funcionarios y responsables institucionales del distrito de Mentougou, perteneciente a la ciudad de Beijing, a fin de comenzar a delinear puntos de interés para comenzar un trabajo de cooperación entre ambas ciudades. Temáticas como educación, tecnología, promoción comercial, medio ambiente y deporte son temas centrales para ambas ciudades."Esta va a ser una gran oportunidad para la ciudad", le dijo ayer a este Medio el Jefe de Gabinete y ex secretario de Relaciones Internacionales del Municipio local, Marcos Corach, haciendo referencia a lo logrado en el encuentro: "ellos vinieron, vieron y plantearon. Se fijaron en todo, si hay buena voluntad... todo. Nosotros generamos un vínculo con ellos, y a partir de acá todo lo que queda está por construirse", explicó el funcionario.Recordemos que en la feria de Shangai, una de las más grandes de la tierra, Rafaela tuvo un espacio muy grande, con una buena participación de autoridades y un crecimiento notable."Esto empieza acá, de ahora en más lo que podamos construir junto con ellos, estará muy bien. Le contamos las cosas que hicimos, los hermanamientos y otras cosas más. Es una oportunidad que está creciendo. Estamos hablando de la segunda potencia del mundo que vino al interior del interior de nuestro país para conocer Rafaela", expresó."Ellos sienten que hay una buena relación y de ahora en más puede haber muchas oportunidades. La verdad es que estamos muy contentos, a pesar de que tengamos que cenar a las 7 de la tarde", dijo entre risas Corach.El acto se llevó a cabo ayer al mediodía en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, donde arribó una delegación de la República Popular China integrada por la la funcionaria, el director de Educación Chen Jiangfeng, las directoras de la escuela Dayu de la primaria y secundaria Gao Ruihong y Cao Yanyan.Allí, fueron recibidos por el Intendente, el jefe de Gabinete, Marcos Corach; la secretaria de Educación, Mariana Andereggen; junto a integrantes de distintas instituciones de Rafaela."Nos interesa mucho el aspecto científico-tecnológico, los avances vinculados a los nuevos empleos, y el desarrollo que ha tenido un distrito como el de Mentougou. Con su matriz productiva, Rafaela necesita empezar a abrir ese esquema de horizontes. También sabemos que hay un interés en lo deportivo, en cuanto a fútbol principalmente. Por eso también están invitados los clubes a la reunión. Todo lo que tiene que ver con la preparación física y el entrenamiento de técnicos y jugadores es algo que ellos también quieren fomentar. Y en Argentina nosotros tenemos ese semillero de jugadores", manifestó Luis Castellano.También aclaró que esta visita fue posible "gracias a una gestión conjunta que hemos hecho con Francisco Cafiero del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China (CLEPEC), en consonancia con todo lo que venimos trabajando para fortalecer el vínculo con este distrito de la ciudad de Beijing, para que podamos avanzar en proyectos colaborativos en materia de desarrollo productivo, con lo tecnológico y lo educativo".Además, agradeció a "todos los que hicieron posible esta visita, en especial a la funcionaria municipal Emiliana Hidalgo que desde hace meses está trabajando en China para concretar este encuentro".Por otro lado, explicó: "Hoy firmamos un acta compromiso que es parte del acuerdo con CLEPEC, que nos permite delinear algunos aspectos sobre los cuales ambas partes queremos trabajar. Y como el tema educativo es uno de ellos, han venido directores de escuelas para comenzar a intercambiar actividades".La agenda de actividades se extendió durante la tarde para tomar contacto con establecimientos educativos de la ciudad con el objetivo de promover la enseñanza del idioma y la cultura china. También se realizó un encuentro con las instituciones de la ciudad para presentar oficialmente el distrito y su Parque Científico.