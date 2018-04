Advertencia a pilotos de Midgets del Litoral

La categoría Midgets del Litoral emitió un parte de prensa bajo el subtítulomediante el cual reproduce textualmente el contenido del Reglamento de Campeonato 2018.La publicación se da a conocer en vísperas del inicio del Torneo Oficial de la categoría Midgets Show and Power, que anuncia para mañana la disputa de su primera fecha -con la participación de pilotos invitados- en el circuito "Raúl Caligaris" de la localidad de Ramona.Se aclara previamente, en el referido informe:participeA continuación se desarrolla el contenido del mismo, que transcribimos:"1. GENERALIDADES: La Federación de Pilotos y Clubes del Deporte Motor Santafesino (FAPCDMS) afiliada a la CDA del ACA, única Persona Deportiva Automovilística Provincial de grado 3 (Ley 10554) fiscaliza el campeonato Santafesino de Midgets del Litoral de la Provincia de Santa Fe 2018, el cual comprende las 11 (ONCE) competencias que están incluidas en el Calendario Deportivo Oficial."El propósito de estas particularidades de Campeonato es establecer un marco reglamentario para la organización y disputa de todas las competencias válidas por el Campeonato de Midgets del Litoral de la provincia de Santa Fe 2018, ellas son el complemento de las normas principales que regulan esta actividad, y son: el Código Deportivo Internacional (CDI) de la FIA y sus anexos, el Reglamento Deportivo Automovilístico (RDA) de la República Argentina, sus prescripciones generales aplicables a competencias de Pista, regulaciones y anexos, los reglamentos técnicos por cada una de las categorías que componen el campeonato de Midgets del Litoral de la provincia de Santa Fe, el presente reglamento, todas aquellas disposiciones que se incluyan como anexos y las normas particulares de cada prueba (RPP) y los anexos que se emitan."Quedan expresamente prohibidas las competencias de cualquier índole, campeonatos, torneos, certámenes, etc., otorguen o no puntaje y/o premios y/o trofeos que se deseen realizar bajo cualquier modalidad que no sean las contempladas en el presente Reglamento, o no estén autorizadas de acuerdo a lo que menciona el párrafo anterior del presente Artículo."Aquellos pilotos cuya participación sea constatada por FAPCDMS en estas competencias no autorizadas podrán ser sancionados, de acuerdo al RDA, con la cancelación de su Licencia Habilitante, Descalificación y/o Suspensión; siendo dicha sanción comunicada inmediatamente a la CDA y a las demás entidades afiliadas a Esta".Al menos en una oportunidad, en la temporada anterior y con fecha 2 de mayo, se había publicado una nómina deen la provincia de Santa Fe, que se anunciaban para el fin de semana posterior, entre las que se incluían al Midgets Show and Power y a la Categoría Los Troncos.Ambas se disputaron y posteriormente las dos especialidades completaron sus respectivos torneos oficiales 2017. Se anticiparon, también en ese momento, que habría sanciones para los pilotos de la FAPDMS que podrían competir en esas pruebas.También puede citarse, a modo de ejemplo, una advertencia similar que se había realizado a los pilotos de la categoría Midgets del Litoral, para que no compitan en el Midgets Show and Power.Algunos lo hicieron y no recibieron ningún tipo de sanción, toda vez que luego de esa experiencia volvieron a participar bajo la tutela de la AML.Claro que vale la pena recordar que en la época que la FRAD 4 ejercía el poder, también existían categorías que eran denominadaspero que más allá de las advertencias formadas entonces, pudieron seguir llevando adelante sus respectivos campeonatos.Sí, en este tipo de circunstancias, que lamentablemente siguen reiterándose en el tiempo y parecen no tener fin, entiendo que los pilotos deberían optar por correr en una o en otra categoría, simplemente por una cuestión depero que sean ellos mismos los que tomen la decisión, por voluntad propia y no porEste informe de prensa de la AML, que se presenta con un encabezado en el que se menciona la palabraha generado lógicas repercusiones en las redes sociales, en su mayoría coincidentes y críticas.Desde esta tribuna periodística, jamás contribuiríamos a seguir alimentando una polémica que ya se ha instalado por las opiniones de quienes solo pretenden el bien del automovilismo, tan vapuleado en los últimos tiempos, justamente por quienes tienen la responsabilidad de sostener el desarrollo de una actividad que, al margen de la grieta que hoy también se manifiesta en el deporte motor, sigue despertando pasiones.Finalmente, quiero formular una reflexión que no puede faltar. No es un consejo porque entiendo que no tengo autoridad para formularlo, pero sí, al menos, mi deseo es que sea aceptado como una simple sugerencia: