NOTICIAS AL CIERRE

FELLNER FUE DETENIDO EN JUJUY PORSUPUESTO DESVIO DE FONDOS PUBLICOSBUENOS AIRES, 13 (NA). - El ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner se entregó ayer a la Justicia provincial y quedó detenido en el penal de Alto Comedero, acusado en el marco de una causa que investiga el supuesto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas durante su gestión. El juez jujeño Isidoro Cruz había dictado la orden de detención sobre el ex mandatario este miércoles por la noche y el arresto se produjo este jueves por la tarde, luego de que el abogado de Fellner, Horacio Aguilar, negociara la entrega de su cliente. Está acusado como presunto organizador de una asociación ilícita junto a la dirigente social Milagro Sala, fraude al Estado y falsedad ideológica.PIDEN DESAFUERO Y DETENCION DE UNADIPUTADA RADICAL ACUSADA DE LAVADORESISTENCIA, 13 (NA). - El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó ayer el desafuero y la detención de la diputada nacional por Cambiemos Aída Ayala, en una causa en la que su ex yerno y otras personas ya están detenidos desde hace un mes acusados por lavado de activos, evasión y asociación ilícita entre otros delitos. Hasta diciembre pasado ocupó el cargo de secretaria de Asuntos Municipales de la Nación en el Gabinete del presidente Mauricio Macri. La Justicia federal chaqueña la investiga por delitos vinculados al manejo de dinero en hechos de cuando ella era intendenta de Resistencia, cargo que ejerció hasta 2015.EN LA JUSTICIA HAY 2.178 CAUSASPOR CORRUPCION "EN TRAMITE"BUENOS AIRES, 13 (NA). - El Consejo de la Magistratura presentó ayer la primera auditoría integral sobre la Justicia Federal en causas de corrupción, que arrojó que existen 2.178 investigaciones "en trámite" y 50 de ellas tienen más de 10 años de antigüedad. El informe fue presentado por el presidente del Consejo, Miguel Piedecasas, y abarca un total de 9.476 expedientes tramitados en todo el país durante el período 1996-2016. El extenso relevamiento aseguró que solo un 12,9% de los casos llegan a un procesamiento, mientras que el número es mucho menor, un 1,2%, si se habla de procesamientos con prisión preventiva, en el caso de Comodoro Py.MARCHA EN TRIBUNALES PARARECLAMAR CONTRA LA IMPUNIDADBUENOS AIRES, 13 (NA). - Cientos de personas se agolparon ayer frente al Palacio de Tribunales para reclamar contra la impunidad y la corrupción, luego de que se produjeran las excarcelaciones de ex funcionarios kirchneristas.MACRI VIAJA A LIMA PARA PARTICIPARDE LA CUMBRE DE LAS AMERICASBUENOS AIRES, 13 (NA). - El presidente Mauricio Macri viajará hoy a la ciudad peruana de Lima para participar de la octava edición de la Cumbre de las Américas, que tendrá como eje temático la "Gobernabilidad democrática frente a la corrupción" y estará incluida la crisis venezolana. En ese marco, el mandatario mantendrá reuniones bilaterales con varios de los participantes, como el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.VENTAS DE AUTOS USADOS SUBIERON9,44% EN EL PRIMER TRIMESTREBUENOS AIRES, 13 (NA). - Las ventas de autos usados subieron 9,44% en el primer trimestre del año en forma interanual mientras que en marzo sufrió un leve retroceso del 0,30%, informó ayer la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Durante marzo se vendieron 150.670 vehículos usados cuando en el mismo mes del 2017 se habían comercializado 151.128. En el acumulado de los tres primeros meses del año, el volumen llega a 445.946 unidades, un crecimiento del 9,44% con respecto a igual período del año pasado, cuando se vendieron 407.468 vehículos. En Santa Fe creció 10,63%.AUMENTO 4,7% LA COMERCIALIZACIONDE COMBUSTIBLES EN FEBREROBUENOS AIRES, 13 (NA). - La comercialización de combustibles al público creció 4,7% en febrero con relación a igual mes del 2017, según un informe de la Asociación de Operadores de YPF difundido ayer. Las ventas de combustibles en febrero del año pasado llegaron a 1.229,251 metros cúbicos (m3) y en el mismo mes de este año a 1.286,764 m3.