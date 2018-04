Arranca la tercera

Este viernes se pondrá en marcha la tercera fecha del torneo Preparación de Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol con el adelanto que jugarán en Vila, Argentino y el Deportivo Aldao. Dicho juego, que comenzará a las 22:15 (Reservas 20:45 hs), será arbitrado por Leandro Aragno.Vale recordar que el pasado domingo este tercer capítulo fue suspendido por la lluvia y reprogramado para el fin de semana que se aproxima.El resto de los juegos irán el domingo, desde las 16 hs en Primera (Reserva 14:30 hs): San Martín vs Bochazo, Talleres (MJ) vs Libertad E.C., Zenón Pereyra vs Dep. Josefina, Atl. Esmeralda vs Sp. Santa Clara Bella Italia vs. Sp. Roca, Tiro Federal vs Unidad Sancristobalense, Ind. San Cristóbal vs Ind. Ataliva.Bochazo 6 puntos; Atlético (MJ) 3; Talleres (MJ) 3; Libertad E.C. 0; San Martín 0.La Hidráulica 6 puntos; Sp. Santa Clara 3; Dep. Josefina 1; Atl. Esmeralda 1; Zenón Pereyra 0.Dep. Bella Italia 4 puntos; Arg. Vila 3, Dep. Aldao 2; Sp. Roca 1; Moreno de Lehmann 0.Independiente Ataliva 4 puntos; Unidad Sancristobalense 4; Tiro Federal 3; Independiente San Cristóbal 0.