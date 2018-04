Porsche presentó en Argentina sus bestias 911 más deportivas

Porsche presentó las opciones más rabiosas y deportivas de su modelo 911 disponibles en el país.Son dos variantes que juntas cotizan a U$S 1.051.000, ¡unos $ 21.493.000! ¿El motivo? Fichan entre los mejores deportivos de alto rendimiento del mundo.Son los GT3 y Turbo S Exclusive Series. El primero de ellos es el naranja, tiene un motor atmosférico (sin turbo) 4.0 litros de seis cilindros opuestos (bóxer) que rinde 500 CV a 8.250 rpm y 460 Nm de torque máximo a 6.000 rpm. La caja es automática de siete marchas y la tracción trasera.Las prestaciones son brutales: acelera de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 318 km/h. Llega desde Alemania y su precio es de U$S 395.000, unos $ 8.077.750.El Turbo S Exclusive Series está destinado a ser una pieza de colección: se construyeron solo 500 (esta es la unidad 195) y tiene apliques exclusivos en fibra de carbono, además de haber sido potenciado: el motor es un 3,8 litros de seis cilindros bóxer que rinde 607 caballos de fuerza.Además, posee un torque de 750 Nm entre 2.250 y 4.000 rpm. Acelera de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos, hasta los 200 km/h en 9,6 y la máxima es de 330 km/h. Es la versión Turbo más potente en la historia del modelo.También se fabrica en Alemania y su precio es de U$S 656.000, unos $ 13.415.000. (Fuente: TN Autos) .