La eléctrica Tesla batió récord de producción en 2018

Tesla rebota un 4% en Bolsa gracias a unos datos positivos de producción en el primer trimestre de 2018.De la fábrica de Freemont (California) salieron 34.494 vehículos. "Esto supone un aumento del 40% respecto al último trimestre de 2017 y el mejor trimestre de la historia de la compañía", según Tesla.Por modelos, produjo 24.728 Model S y Model X, mientras que 9.766 fueron del Model 3. Este último debería ser el coche que llevase a Tesla hacia el medio millón de vehículos producidos este año. Cifra que prometió Elon Musk, consejero delegado de la empresa, y que es imposible de cumplir.Pero "la producción del Model 3 aumentó en cuatro veces con respecto al último trimestre. Este es el crecimiento más rápido de cualquier compañía automotriz en la era moderna. Si este índice de crecimiento continúa, excederá incluso el de Ford y el Modelo T", según la compañía.Esta previsión se basa en que "podemos duplicar la tasa de producción semanal del Model 3 durante el actual trimestre paliando los cuellos de botella en producción y cadena de suministro".Como es habitual en los comunicados de la empresa dice que en la última semana "Tesla produjo 2.020 Model 3. En los próximos siete días, esperamos producir 2.000 vehículos Model S y X y 2.000 vehículos Model 3, una prueba de la capacidad de producción de Tesla."Hemos sido capaces de que en nueve meses se produzcan las mismas unidades que del Model S y X, algo que en estos dos modelos nos llevó cinco años". Es por este motivo que prevé que para el tercer trimestre de este año se alcancen los volúmenes de producción previstos. No cifra si serán 20.000 unidades a la semana. Pero sí que "se sentarán las bases en ese trimestre para generar el alto volumen de producción, buen margen bruto de explotación y un flujo de caja operativo". De este modo, "Tesla no requiere ningún aumento de capital ni endeudarse más este año, más allá de las formas de crédito habituales".No obstante las dificultades, Tesla dice que entregó 29.980 vehículos en el primer trimestre de los que 11.730 fueron del Model S, 10.070 del Model X y 8.180 del Model 3."Los pedidos netos de los Model S y X tuvieron un récord histórico en el primer trimestre y la demanda sigue siendo muy fuerte". Con respecto a los pedidos del Model 3, la compañía dice que "las reservas se mantuvieron estables" y que las cancelaciones "se deben casi por completo a los retrasos en la producción en general y a los de la disponibilidad de ciertas opciones planificadas, particularmente el motor dual AWD y el paquete de baterías más pequeño".Tesla comunicó hace unos días que la versión básica del Model 3, que costará 35.000 dólares en EE.UU. no se venderá en ese país hasta final de 2018. Es decir, todos los Model 3 que venda en el segundo y tercer trimestre de este año partirán como mínimo a un precio de 44.000 dólares. (Fuente: El Mundo Motor) .