Cómo funcionaban antiguos molinos harineros en la formación de Rafaela

Cuando llegaron los primeros inmigrantes, suponemos que en su viaje hacia la tierra que iban a poblar y entre sus provisiones, trajeron harina y galletas, elementos que debían reponerse, haciendo periódicos viajes a Esperanza, Pilar o San Agustín.Creemos que este trabajo de aprovisionamiento se siguió efectuando hasta que la primera siembra de trigo produjo sus espigas, y estas al ser molidas, entregaron la harina para hacer el pan. Porque efectivamente, no puede haber pan sin harina, ni puede haber harina sin trigo, ni trigo sin cosecha.La agricultura no atraía tanto a los colonos, pensaban que era menos penoso dedicarse a la ganadería, que esta les exigía mucho menos esfuerzos y dedicación. No tenía esta el problema de la sequía, de las langostas, de las hormigas, de las inundaciones.Pero, al intensificarse la inmigración, con ella y la formación de nuevas colonias, la provincia pasó a convertirse en la mayor productora de cereales del país, cubriendo no sólo las necesidades locales, sino exportando el resto de la producción a Europa. Por eso, en todas las colonias al poco tiempo de formarse se establecieron molinos harineros, para la elaboración del trigo, ya que hasta ese entonces, la harina era sumamente escasa y debía importarse de Europa.Si nos remontamos en el tiempo a 100 años atrás, podemos asegurar -sin temor a equivocarnos- que la primera industria de Rafaela fue el molino harinero. Para ello habrá habido que adquirir en alguno de los pueblos vecinos, una enorme piedra de moler, la cual en movimiento giratorio, impulsada por un buey o un caballo, produjo la primera harina del primer pan amasado en nuestro suelo. De esta rudimentaria atahona -incipiente industria- surgirán después otros molinos harineros. Del primer molino harinero que tiene Rafaela en 1884, según el informe de la Inspección de Colonias (1), se desconoce el propietario, pero si sabemos que en junio de 1885, inicia sus actividades el primer molino harinero ubicado en bulevar Lehmann, frente al Hotel Plaza, cuyos propietarios eran Don Pedro Avanthay e Hijo.Este molino fue bautizado como Molino “Amistad” y en su visita a Rafaela don Alejo Peyret al referirse al mismo decía textualmente: "...que allí en 1887 se habían molido 38.000 bolsas de ocho arrobas” (2) y agregaba "el Molino a vapor de los señores Avanthay, padre e hijo, suizo el padre, americano el hijo, tiene la fuerza de treinta y cinco caballos, pudiendo moler, cada día, cincuenta y cuatro arrobas…”.En esos tiempos como dice Adelina B. de Terragni (3) …"la harina blanca se importaba de Francia, de Alemania o de otros países productores; nuestros primeros colonos debían traerla desde Santa Fe, Esperanza, Pilar. Se recuerda que los carros cargados de harina y a la menor amenaza de lluvia, eran las bolsas de ese apreciado elemento, las que se protegían debajo del medio de transporte, antes que las propias personas”. La empresa usaba en sus papeles comerciales, una estrella y debajo de sus puntas inferiores la palabra “Amistad”, que era el nombre del molino.Don Pedro Avanthay con su militancia masónica, miembro de la Logia “La Antorcha”, indudablemente no podía dejar de usar una estrella de cinco puntas, símbolo masón por excelencia, hasta en sus papeles comerciales. Pero sin lugar a dudas, el más importante de Rafaela fue el de Don Rodolfo Brhül que se denominaba “Margarita”, fundado en 1894, nueve años después, en la barriada que alguien denominara con el nombre de “Barrio de Fierro”, molino que llegó a ser el más importante del pueblo. En él se desempeñaba como Gerente el Sr. Rodolfo Stoessel y como Contador don Mariano Sondura. El Sr, Brhül había nacido en Alemania, en Berlín en 1858, era además agente de colonización y colaboró con don José Iturraspe en la fundación de varias colonias. El molino que giraba comercialmente como Rodolfo Brühl y Cía. se remató judicialmente en septiembre de 1900.La Sociedad de Beneficencia que había adquirido su personería jurídica pudo adquirir un chalé de propiedad de Rodolfo Brühl y terrenos aledaños con el objeto de levantar el Hospital Regional, frente a la plaza 9 de Julio. Fue Rodolfo Brühl también el primer exportador de harina al Brasil, lo que da una idea de la importancia que había adquirido la producción del Molino Margarita. Sus compradores fueron los Sres. Remonda, Bottaro y Cía. quienes se preocuparon por aumentar la producción llegando a producir 200 bolsas de harina diarias con un personal de 18 empleados, hasta que en 1915 cambió su nombre por el de Frosi y Sucesores de Remonda: La antigua denominación de Molino Margarita se sustituyó por el de “Molino Rafaela” hasta 1923, en que se constituye la firma Francisco Frosi y Cía. (4).Francisco Frossi había nacido en Sovecina (Cremona) Italia en 1856 y era muy conocedor del oficio de molinero. Había acumulado experiencia en Buenos Aires, San Francisco, en Pilar, en Morteros y en Villa María (5). En 1938 giró bajo la denominación de Frossi SRL conducido por los hijos del fundador, señores Luis y Juan Frossi.En estos años el Molino aumenta considerablemente su producción llegando a producir 500 bolsas diarias, con un personal de 35 empleados. Idel Cardoso, vecino del Barrio Villa Rosas hace un pormemorizado relato del Molino Frosi "…aquí en la calle La Plata tuvimos el Molino harinero de los señores Frosi. En ese entonces, todavía se trabajaba con carros tirados por caballos que traían el trigo en bolsas; este Molino fue la historia del Barrio. Mi padre trabajó desde el año '58 hasta que cerró” (6). El edificio tenía todas paredes de 45, con ladrillos hechos especialmente para el Molino. Tenía tres pisos y un subsuelo, un sótano donde funcionaban los motores, con todas trasmisiones que llegaban hasta el tercer piso. Todo lo que se hacía en ese entonces era “en bolsas y al hombro”. En la esquina de La Plata y Aragón había un depósito grande donde arrimaban los vagones del ferrocarril Belgrano. Entraban dentro del Molino, descargaban trigo y cargaban harina. Además la gente del campo de la zona traía el trigo en carros: se hacían colas interminables.En la esquina de La Plata y América estaba el edificio de los Frosi: era el chalé donde vivían los patrones: una especie de castillo que ocupaba media manzana, con un jardín y al fondo tenían pavos reales, gansos y animales medio exóticos. Fue un error haber demolido esa construcción, tendría que haberse recuperado como patrimonio histórico de la ciudad…Fue diseñado por un arquitecto italiano en estilo campestre renacentista que asemejaba a las típicas casas rurales de aquel país. Ricardo Tomasini, también vecino del Barrio, comenta ”yo entré a trabajar en el Molino en el año '64 hasta que cerró el 28 de febrero de 1971. En esa época se hacían 400 bolsas de harina por día o sea el Molino funcionaba a pleno. Se hacía además de harina, sémola, afrecho y afrechillo. Trabajaban 42 personas. En el año '48 hubo una sequía enorme, no llovió durante todo el año. En el Molino había afrechillo para vender y venían los colonos desesperados para comprar, pero tenían que sacar su carné político y afiliarse a su partido, sino no le daban nada. A mi viejo le tocó vivir eso y se le murieron todas las vacas porque por principios no se quiso afiliar. En el Molino había un representante del gremio que estaba al lado del escritorio y controlaba quién estaba afiliado. Eso lo pude comprobar yo personalmente en los libros que decían: 2 bolsas de afrechillo al Sr. Tal, carné peronista Nº tal”. En 1897 hay otros molinos harineros en Rafaela. Ellos son: el Molino “La Amistad” de Vicente Viano y “El Porvenir” de los Mognaschi, pero la firma Marini y Mognaschi además del molino, tenían panadería y fideería. Al conmemorarse el fallecimiento de la esposa de Antonio Mognaschi, el 21 de diciembre de 1918, la familia resolvió como homenaje distribuir durante ese día pan y fideos gratis a todos los pobres de la ciudad, los cuales podían pasar a retirarlos por el Molino durante todo el día. Una revista de la época comentaba: "…que se trataba de un bello rasgo de caridad cristiana, muy digno, por cierto, que debería ser repetidamente imitado...".Es notable que Vicente Viano haya bautizado su Molino con el mismo nombre que puso don Pedro Avanthay al suyo. ¿Lo hizo como homenaje a su predecesor? ¿O para aprovechar el nombre que en su momento se había hecho de una clientela? La existencia de tantos molinos en esta época de la Colonia dice a las claras los miles de toneladas de trigo que se cosechaban anualmente en la zona, dando actividad a todas estas industrias. 