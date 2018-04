Macri pidió a intendentes "cuidar el pago chico"

BUENOS AIRES, 12 (NA). - "No tenemos que quedarnos, de vuelta, a cuidar el pago chico", reclamó ayer el presidente Mauricio Macri al hablar ante intendentes de Cambiemos que participaron del Foro de Ciudades en la Residencia de Olivos, entre ellos el santafesino José Corral.Con la mira puesta en las elecciones de 2019, el jefe de Estado hizo un llamado a los intendentes a involucrarse de lleno en la defensa del frente oficialista, los convocó a consolidar Cambiemos y planteó desafíos para los próximos meses de gestión.Durante la reunión, que también contó con la participación del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el jefe del Estado remarcó la importancia de invertir en obras en los municipios y reclamó medidas para reducir el gasto corriente en sus administraciones.Macri remarcó que "el desarrollo genera aprendizaje, cambios culturales y eso se reproduce en sí mismo" y agregó: "Lo estamos viendo con la cantidad de obras públicas que tenemos en todo el país, como nuevos desarrollos de ingeniería y pavimentos y las nuevas estructuras metálicas para bajar costos".El Presidente sostuvo también que hay una enorme oportunidad en el tema de eficiencia energética y que tiene que ver con una agenda que "es cara y que también es insoslayable y que es la del medio ambiente". "Es una vergüenza que nosotros, nuestras ciudades, estemos tirando la caca al río, que pasa al arroyo. Eso es lo que enferma a nuestros niños", enfatizó y destacó en ese sentido que el país estará llegando del 20 al 40 por ciento de tratamiento de líquidos cloacales al final de 2019. "Son obras aburridísimas, que no se ven, porque la política no las hecho nunca, pero nosotros tenemos que hacerlas", enfatizó.Macri habló también sobre la importancia de reducir el gasto corriente en los municipios y dijo que "esto significa la parte antipática y terminar con la población del clientelismo en el cual se ha canalizado la mala política durante muchos años".El jefe de Estado también hizo especial hincapié en la necesidad de la densificación mediante la propiedad horizontal en las ciudades y remarcó: "Basta de expandir la mancha urbana, que ha sido una catástrofe tradicional de la década kirchnerista"."Las cosas que veo cada vez que viajo me asusto. Todos los barrios nuevos que han hecho son en la periferia de la ciudad, un drama para llevar el servicio de recolección, la cloaca y el agua, una locura", afirmó."Estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Eso tiene que ver con la verdad y no con mentirle a la gente. Y con la convicción de que está funcionado", afirmó por su parte el jefe de Gabinete durante su participación en el Foro. También remarcó la necesidad de "seguir fortaleciendo y echando raíces de Cambiemos como fuerza, trabajando con los partidos que forman Cambiemos en esa lógica de fortalecer la tarea parlamentaria"."Para la gente somos un conjunto que se llama Cambiemos, con 55 por ciento de nivel de aprobación y algo parecido en nivel de imagen. Esta es la última esperanza y no hay posibilidades de pensar que sobreviva sin su conjunto, ampliándose y creciendo", sostuvo.El Foro Federal tiene como objetivo crear una red activa y articulada de intendentes de todas las provincias para generar un ámbito de intercambio de experiencias de gestión, se informó oficialmente.Del encuentro en Olivos participaron los intendentes Jorge Macri (Vicente López), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Gustavo Posse (San Isidro), Julio Garro (La Plata), Néstor Grindetti (Lanús), Ramón Mestre (Córdoba), José Corral (Santa Fe) y Sergio Varisco (Paraná), entre otros.