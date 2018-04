Puntos principales

Entre los puntos más trascendentes de la reforma impulsada por Miguel Lifschitz, figuran el reconocimiento de la autonomía de los municipios, la extensión de los mandatos de los presidentes comunales de dos a cuatro años, elección de diputados provinciales por sistema d'Hondt, paridad de género para las listas, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y la incorporación del referéndum y el plebiscito.Asimismo, se plantea que todos los cargos electivos tengan períodos de 4 años y una sola reelección, y la figura del balotaje para dar mayor legitimidad a elecciones equilibradas. Y un punto a resolver es si la eventual nueva Carta Magna se aplica o no para el actual gobernador, lo que definirá si puede o no presentarse a la reelección.Además propone que la Caja de Jubilaciones no pueda ser transferida ni privatizada, al igual que las empresas provinciales de servicios públicos como la EPE y ASSA.