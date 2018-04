San Lorenzo, con lo justo

FOTO NA GABRIEL GUDIÑO. El ex Atlético y Libertad le dio el triunfo al Ciclón.

San Lorenzo comenzó con buen pie la Copa Sudamericana, aunque no le sobró nada, tras vencer anoche con lo justo a Atlético Mineiro por 1 a 0 en el partido de ida disputado en el Bajo Flores, por la primera fase. El único gol del encuentro lo marcó el mediocampista Gabriel Gudiño, el jugador de Libertad de Sunchales y Atlético de Rafaela, a los 38 minutos del primer tiempo, luego de una serie de rebotes en el área. La revancha se disputará el 8 de mayo en el estadio Independencia de Belo Horizonte. San Lorenzo, si bien logró quedarse con los tres puntos, estuvo lejos de mostrar un buen nivel de juego, más allá que evidenció alguna mejora defensiva si se toma la goleada sufrida ante Godoy Cruz 5-0 por la Superliga.



DEBUTAN LOS ROSARINOS

Rosario Central recibirá esta noche al San Pablo de Brasil en el que será su debut en la Copa Sudamericana 2018 y en el primer equipo santafesino se producirá el regreso a la titularidad del delantero Marco Ruben. El encuentro se jugará a las 21.30 en el estadio Gigante de Arroyito, será controlado por el árbitro Víctor Carrillo de Perú e irá televisado por Fox Sports. Rosario Central viene de vencer como local a Belgrano de Córdoba por 2 a 1 en la Superliga argentina, mientras que el conjunto de Brasil comandado por Diego Aguirre viene de perder dos partidos bajo el mando del técnico uruguayo, por lo cual buscará su primera victoria en el encuentro de la Copa Sudamericana. San Pablo viene de caer como local por 1 a 0 ante Corinthians y frente a Atlético Paranaense por 2 a 0 en la Copa de Brasil y Aguirre pondrá lo mejor que tiene para visitar a Rosario Central. Estas son las probables alineaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Nahuel Gómez, Fernando Tobio, Oscar Cabezas y Alfonso Parot; Maximiliano Lovera, Joel López Pisano, Maximiliano González y Federico Carrizo; Marco Ruben y Fernando Zampedri. DT: Leonardo Fernández.

San Pablo: Sidao; Militao, Rodrigo Caio, Robert Arboleda y Reinaldo; Jucilei, Petros y Liziero; Nené, Marcos Guilherme y Santiago Tréllez. DT: Diego Aguirre.

Previamente, Newell s Old Boys volverá a poner primera en un torneo internacional, cuando visite a Atlético Paranaense por la Copa Sudamericana, en un partido que se disputará en Curitiba. El partido, a disputarse en la Arena da Baixada de Curitiba (sur) desde las 19:15 hora argentina, abrirá esta primera eliminatoria que se cerrará el próximo 10 de mayo en Rosario, será dirigido por el árbitro boliviano Gery Vargas y televisado por Fox Sports. El Furacao viene de levantar el trofeo del campeonato del estado de Paraná después de batir por 2-0 al Curitiba el domingo, remontando la derrota 1-0 de la ida. Y los ánimos están altos. En tanto, sumido en una crisis financiera con impagos a sus jugadores que le hizo incluso bajar tres puntos en la liga argentina, el club que vio crecer a Messi tiene importantes bajas y dudas para el encuentro. Pero Newell’s nunca ganó ni marcó un gol jugando en Brasil en los 5 partidos que disputó por la Libertadores entre 1992 y 2014, aunque ambos fueron subcampeones de dicho certamen. Estas son las probables formaciones:

At. Paranaense: Caio; Diego Ferreira, Zé Ivaldo, Léo Pereira y Renan Lodi; Deivid, Bruno Guimarães, Matheus Anjos, João Pedro y Marcinho; Éderson. DT: Tiago Nunes.

Newell’s: Ibañez; San Román, Varela, Fotaninni y Evangelista; Sills, Rivero y Figueroa; Torres, Fertoli y Leal. DT: Omar de Felippe.