Confirman ampliación del área industrial en Rafaela

Rafaela se encamina a lograr la ampliación del área industrial con la incorporación de un predio de 19 hectáreas perteneciente a una empresa de la ciudad ubicado en un sector aledaño al Parque de Actividades Económicas (PAER), según anunciaron ayer la ministra de la Producción de la Provincia, Alicia Ciciliani, el empresario Carlos Lagrutta y el intendente, Luis Castellano.Durante una recorrida por las instalaciones del frigorífico Rafaela Alimentos, propietario de ese terreno, se anunció el inicio de un estudio de factibilidad para avanzar en la creación de una nueva área industrial, tal como lo había publicado este Diario el 7 de diciembre pasado a partir de un anuncio de la familia Lagrutta. "La empresa tiene avanzadas las negociaciones para conformar un fideicomiso con el Gobierno provincial para sumar ese espacio al área industrial de Rafaela, teniendo el reclamo de la falta de suelo destinado a actividades productivas", había publicado este Diario en esa oportunidad."Concretar esta vinculación de tipo público privada es una gran satisfacción. Con transparencia y buena gestión, junto al Centro Industrial y Comercial de Rafaela y la Municipalidad, vamos a construir este nuevo área industrial para la ciudad de Rafaela", destacó Ciciliani al oficializar el proyecto tras una recorrida por la planta fabril de barrio 9 de Julio en el marco de su primera visita a la ciudad en carácter de ministra de la Producción, cargo que asumió en diciembre pasado en reemplazo de Luis Contigiani, electo diputado nacional.En la sede de la industria frigorífica Castellano -quien estuvo acompañado por le jefe del Gabinete municipal, Marcos Corach- consideró que "en una ciudad como Rafaela, cuya matriz histórica demanda crecimiento y desarrollo, lo que no puede faltar es tierra con infraestructura para la radicación de empresas. Por eso la importancia estratégica de este proyecto".Por su parte, Lagrutta, presidente de la empresa que produce fiambres bajo las marcas Lario y 66, expresó que es un proyecto muy saludable, que buscará destrabar el desarrollo del área industrial a través de la gestión pública y coordinada de los Estados provincial y municipal, y la triangulación con actores del sector privado.Al final del día, la funcionaria visitó la Redacción de LA OPINION para explicar que "el formato de desarrollo de este nuevo sector industrial será similar al implementado para la comercialización de terrenos del predio de la ex Fiat en Santa Fe"."El predio de la empresa Rafaela Alimentos tiene cerca de 20 hectáreas y está ubicado entre las calles Cerdán y 500 Millas. El mecanismo es sencillo, la empresa aporta la tierra y el Estado provincial los recursos para financiar las obras. A medida que se venden los terrenos, los fondos se distribuyen en mitades para que la empresa recupere el valor de los lotes y la Provincia la inversión en infraestructura. Es un modelo innovador que a su vez es dinámico evitando la burocracia", explicó Ciciliani.La ministra admitió tener "expectativas muy grandes con este proyecto porque hay un conjunto de empresas de la ciudad que están a la espera de esta nueva área industrial" a la vez que felicitó a Rafaela Alimentos, la Municipalidad y el secretario de Industrias de la Provincia, Emiliano Pietropaolo, quien cumplió un papel protagónico en esta negociación. "La ingeniería financiera está lista. Ahora resta avanzar con el estudio de factibilidad y luego firmar la constitución del fideicomiso que será dentro de este primer semestre del año", subrayó Ciciliani, quien llegó ayer muy temprano a la ciudad para reunirse con Castellano, luego trasladarse al Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región donde se reunió con la Comisión Directiva encabezada por su presidente Andrés Ferrero."Con el Centro Comercial hemos acordado una agenda de trabajo común, por lo que vendré a Rafaela una vez al mes para evaluar los avances de esos temas incluidos en la carpeta", anunció la funcionaria que hasta diciembre se desempeñó como diputada nacional.Tras el encuentro en la gremial empresaria de calle Necochea, Ciciliani se trasladó junto al diputado provincial, Omar Martínez y el coordinador del Nodo local, Fernando Muriel, hacia la sede de la Sociedad Rural de Rafaela donde fueron recibidos por su titular, Pedro Rostagno.Después visitó las instalaciones de Rafaela Alimentos, la empresa tecnológica especializada en desarrollo de software Kinexo ubicada en el PAER y la fábrica de válvulas de la familia Basso. "Me voy con una mirada positiva de todas esas recorridas y reuniones", sintetizó la ministra que cerró su intensa jornada laboral en la ciudad con un encuentro de carácter político con presidentes comunales y referentes políticos del departamento Castellanos.