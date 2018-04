"Es un gran orgullo poder exponer en el Congreso"

Tal como LA OPINION lo adelantó en la edición del lunes, el abogado radicado en nuestra ciudad Alejandro Bonet, será uno de los expositores en el Congreso de la Nación, integrando el grupo de representantes que se oponen al proyecto de despenalización del aborto. Justo ayer dieron comienzo estas exposiciones, las que se irán cumpliendo los martes y jueves con un total de un millar de expositores que dispondrán de un tiempo máximo de 7 minutos para desarrollar el tema.

En la jornada de la víspera, primera audiencia en tal sentido, hubo 16 oradores que argumentaron en favor del proyecto de aborto legal, y otros 16 que expusieron en sentido contrario.

El profesional rafaelino -por adopción, estando radicado aquí desde hace muchos años- le dijo a este Diario que su designación para cumplir con la tarea aludida le fue comunicada por el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín, con quien tiene una fuerte cercanía personal, "lo que en verdad me tomó de sorpresa, aceptando inmediatamente asumir esa responsabilidad, lo que para mi es un motivo de orgullo" -extensivo en tal sentido a Rafaela misma por estar representada por uno de sus habitantes en tan trascendente evento-, "aunque todavía no me fue informada la fecha en que deberé exponer, si bien se me anticipó que probablemente sea un martes de abril".

Bonet, si bien integra la Comisión Justicia y Libertad de nuestra ciudad como así también la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, en ambos organizaciones solicitó un paréntesis en la actividad durante el presente año, ya que viene desarrollando un ciclo de charlas en todas las Diócesis de la Argentina, sostenido en un trabajo por él mismo realizado sobre la doctrina social de la Iglesia, con total de 12 capítulos. Sus exposiciones, que en realidad son clases, están destinadas a los sacerdotes a punto de ser ordenados, lo que le demandará una actividad que se extenderá durante fines de semana de por medio hasta fines del presente año.

Respecto al rol de expositor en el Congreso, el doctor Bonet reiteró que el contenido no deberá exceder los 7 minutos y que ni bien aceptó la invitación se dedicó a la elaboración de lo que expondrá en la audiencia, que ya está debidamente completado. Su representatividad en la ocasión será nada menos que la de la Conferencia Episcopal.

BONET CONCEJAL

También repasamos con Bonet (Tachuela, tal lo identifican sus amigos) su paso por la política de Rafaela, cuando al poco tiempo de radicarse aquí ocupó una banca en el Concejo Municipal durante los años 2000/2001. En realidad lo hizo por dos años ya que había sido el tercero en la lista justicialista de candidatos a concejales de ese entonces la cual se había popularizado como "la lista de las Martas", encabezada por Marta Engler y seguida por Marta Giura.

Cuando Marta Engler fue a trabajar con Omar Perotti en la Legislatura, y le restaban todavía dos años de mandato en el Concejo, su banca fue ocupada por al abogado Bonet, ya que había sido tercero en aquella nómina.

Fue su única experiencia en un cargo en la política, recordando la experiencia como muy positiva. Su asunción había sido el 30 de diciembre de 1999, recordando que en esos tiempos habían sido concejales la citada Marta Giura -fallecida-, al igual que Aldo Camusso que presidía el cuerpo, Héctor Puig, Lilian Landa, Lolo Bauducco y Luis Telesco, haciendo una mención sobre este último "comenzamos con muchas rispicedes y terminamos siendo amigos".