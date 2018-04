Quiere cambiar la ley de emergencia agropecuaria

Una de las visitas que realizó la Ministra de Producción, Alicia Ciciliani a nuestra ciudad fue a la Sociedad Rural.

En diálogo con LA OPINION destacó que uno de los puntos abordados fue la emergencia agropecuaria. "Ya pueden ir al Nodo a llevar las declaraciones juradas. Simplificamos toda la burocracia: ya no le pedimos escrituras ni comprobantes de impuestos. Nosotros hacemos las verificaciones correspondientes. Tenemos un acuerdo con Agroindustria de la Nación para que homologuen rápidamente los certificados que estemos sacando, lo que hará que estén rápidamente a disposición los créditos, además de la postergación de los impuestos. Ese es un avance extraordinario", sentenció.

La semana pasada se supo que algunos departamentos (entre ellos, Castellanos) y distritos específicos del sur de la Provincia recibieron la declaración de emergencia por la inmensa sequía del verano. Ayer, un grupo de asociaciones de productores emitieron un comunicado reclamándole al Gobierno que haga lo mismo con el resto de la Provincia. Consultada la Ministra antes de entrevistarse con los empresarios en el CCIRR respondió: "que se queden tranquilos, que todos los productores que están afectados en más de un 50% de su actividad económica van a recibir la ayuda del Estado para que puedan seguir produciendo y sembrando. Nosotros hemos articulado con Nación, Provincia de Buenos Aires y Córdoba, un monitoreo inteligente, paulatino, con las nuevas tecnologías satelitales, para definir las áreas prioritarias. Ya tiene la declaración de emergencia el 40% de la superficie de la Provincia. Vamos a recibir las declaraciones juradas de esos productores y vamos a atender los pedidos de aquellos que están fuera del área y que consideren que deben declararse su emergencia. Creemos -y lo hemos charlado a nivel nacional- que no corresponde declarar la emergencia en otras zonas, porque hemos monitoreados los rindes de las cosechas y claramente están afectados, como todo el territorio. Pero no en más de un 50% de su producción", completó.

Previamente, en el Palacio Municipal, dijo:"estamos pensando en cambios estructurales. Estamos pensando en que hay que cambiar la vieja ley de emergencia que hoy no se adapta al impacto del cambio climático: estamos pasando de inundaciones a sequías en tiempos muy cortos". Ante LA OPINION, profundizó: "el productor paga una renta fija: de nada le sirve una prórroga de los impuestos. Es una vieja ley que debemos reformar".

"Creemos que el seguro multirriesgo es una figura que tenemos que aplicar como si fuera el seguro de un automotor. Pero para que tenga factibilidad económica lo tenemos que hacer con una mirada nacional, donde la cantidad de hectáreas aseguradas hagan que las compañías puedan diversificar el riesgo y tener una prima razonable. Así, el productor disparará la cobertura del seguro y no esperará a ningún funcionario. ", anticipó.



CON LOS SENADORES

Hoy a las 14 hs, se llevará a cabo una reunión que contará con la presencia de la Ministra de Producción de la Provincia, Contadora Alicia Ciciliani, Senadores Provinciales, y el Vicegobernador, Carlos A. Fascendini. El eje temático del encuentro estará referido al fondo nacional para productores lácteos.