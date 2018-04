"Se metió en mi casa y me pidió lavar el auto"

La inseguridad está en todos lados. Ya no hay barrios de la ciudad que queden afuera de la delincuencia y de los robos. Y esta vez, le tocó a "Mimi", una vecina de barrio 9 de Julio que en su propia casa, en el living, se encontró con un joven que no llegaba a los 20 años. Ahí, parado, intentando hacer daño, con una impunidad relevante. Y ante el asombro, el pibe pregunta: "Señora, quiere que le lave el auto?"...La señora, harta, según evaluamos su tono de voz, destacó cómo en la noche del lunes fue víctima de estos malvivientes que fueron descubiertos justo en el momento en el que ingresaba a su morada: "entré y lo vi. No pudo lograr el cometido. Yo estaba sola y cuidando a mi nieta", expresa la mujer en Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad.La mujer fue subiendo su tono de voz, enojada por esa situación y sobre todo por la vida de su pequeña nietita. Más allá de eso, dijo que llamó al 911 y que estos fueron muy eficientes y muy rápidos. "Estuvieron acá a los tres minutos", dijo la señora.Mimi fue muy dura con sus declaraciones, cansada de la inseguridad que ella vive en su barrio. Al respecto, dijo que "si entraban y me hacían algo y yo tenía un revólver. Lo quemo. Merecemos que la Policía dé vueltas todo el tiempo, tenemos ahora un grupo de WhatsApp para avisarnos. Yo llamé enseguida al 911, por eso la Policía los agarró en la puerta", comentó.El pibe, que según la descripción de la señora, tenía entre 18 y 20 años ingresó por la ventana de la pieza de su hija, ya que la misma estaba abierta. "Cuando me asomo lo veo, cuando me vio, creo que se asustó y salió corriendo", explicó.Por su parte, comentó que "el punto es que no podés estar más en tu casa, no sos dueña de nada. Está mal la actitud que uno tiene frente a estos hechos. ¿Yo qué pienso ahora?, que tengo que tener un arma porque el vecino está desprotegido. Si vos matás a uno de estos tipos en tu casa sos culpable, si te roban sos culpable, si te violan sos culpable, si te pegan sos culpable, de todas forma sos culpable", dijo la vecina de 9 de Julio.Muy enfadada, volvió a la carga: "voy a ir a un polígono de tiro y los voy a quemar, porque de todas maneras sos culpable. Es feo decir esto, pero cuando te pasa tenés impotencia porque de todas maneras estas desprotegido", destacó .A modo de cierre, se preguntó por la Emisora: "¿Cómo una persona se me va a meter adentro de mi casa por la ventana para preguntarme si quiero lavar el auto? Si a mí me agarra un momento de furia, yo los quemo, no me importa, porque yo estoy preservando la vida de mi familia, yo no me meto en la casa de cualquier vecino a husmear nada, eso no está bien", concluyó.