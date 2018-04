El inicio de la vida y la Constitución dominan debate sobre aborto legal

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La Cámara de Diputados llevó adelante ayer la primera etapa del debate sobre la despenalización del aborto con la presencia de expositores a favor y en contra, que confrontaron argumentos sobre el castigo penal que pesa sobre las mujeres que acceden a esa práctica, la Constitución Nacional y el derecho a la vida "del niño por nacer".En la primera audiencia de las comisiones de Legislación General, de Legislación Penal, de Salud y de Familia, Mujer y Niñez, participaron juristas, médicos, representantes de ONG´S, referentes religiosos y figuras públicas, que se dividieron en dos bloques: primero se escucharon las posiciones a favor y luego las que están en contra del proyecto.El inicio de la vida y su interpretación de acuerdo a la Constitución Nacional y a la ciencia; la utilización del derecho penal sobre las mujeres que abortan y la mortalidad materna fueron los ejes centrales de la discusión.EXPRESIONES A FAVORLa abogada e investigadora del CONICET Paola Bergallo resaltó que "aquellas legislaciones que han avanzado hacia la legalización del aborto coinciden con los países con más desarrollo social, económico e institucional" y cuestionó "seguir utilizando" el derecho penal para "restringir los derechos de las mujeres".En este sentido, indicó que en la Ciudad de Buenos Aires, entre 2002 y 2008 "sólo 22 mujeres fueron condenadas" por realizarse un aborto mientras que "ni un solo médico fue sancionado" y agregó: "La penalización ha sido ineficaz y no ha disuadido a las mujeres".A su turno, el abogado Andrés Gil Domínguez afirmó que "desde el punto de vista constitucional y convencional no existe ningún tipo de objeción" y destacó que distintos órganos de aplicación e interpretación de tratados de derechos humanos "han establecido claramente que las mujeres deben tener acceso a abortos legales".Gastón Chillier, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), afirmó que "la criminalización del aborto viola una serie de derechos humanos" y enfatizó que la penalización "no disuade a las mujeres" de acudir a esa práctica.La titular de Católicas por el Derecho a Decidir, Marta Alanis, destacó que las mujeres católicas "también abortan" y agregó: "Defendemos el derecho a las mujeres a decidir sobre sus vidas. No imponemos a nadie que practique el aborto si no está convencido de eso".También fueron invitadas a dar su opinión las actrices Verónica Llinás, Griselda Siciliani y Carla Peterson, que compartieron el tiempo para exponer."El aborto es una realidad que existe más allá de nuestras opiniones, que siempre tendrán el sesgo de nuestras creencias", sostuvo Llinás, mientras que Siciliani aclaró que no está "a favor del aborto" sino de su despenalización.Por último, Peterson agregó: "Les pedimos que voten el proyecto porque estamos convencidas que el aborto legal acompañado de políticas públicas de prevención y contención para evitarlo nos convertirá en una sociedad más justa, más moderna, y menos hipócrita".En tanto, el periodista Luis Novaresio cuestionó que la vida humana comience en el momento de la concepción y en cambio defendió el criterio de la semana 14 que establece el proyecto, al señalar que es cuando se desarrolla el "sistema nervioso central"."Imponer el criterio propio por cuestiones religiosas y éticas es muy preocupante. Eso se llama teocracia. La Argentina es una república laica", sostuvo el periodista, quien además protagonizó un cruce con la presidenta de la Comisión de Salud, la oficialista Carmen Polledo. Consideró, además, que "si la gestación fuera masculina, el aborto estaría legalizado hace años".EN CONTRAEl ex juez de la Corte Suprema de Justicia Rodolfo Barra resaltó que la Constitución Nacional incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño que, en su artículo primero, "dice que se es niño hasta los 18 años de edad". "Esto se hizo para que la Convención pudiera ser votada tanto por países abortistas y no abortistas, para que el punto de partida fuera fijado por cada país. Francia dijo (que la vida empieza) desde el nacimiento y la Argentina dijo desde la concepción", agregó el jurista.La abogada especialista en sociología jurídica María Angélica Gelli indicó, en el mismo sentido, que "el sistema jurídico de la Argentina consagra y protege el derecho a la vida y a vivir de toda persona humana" y "por ello resultan inconstitucionales e inconvencionales los proyectos de ley de aborto libre a simple petición".El jefe del servicio de obstetricia del Hospital Austral, Ernesto Beruti, dijo que "no es necesario legalizar el aborto para disminuir la mortalidad materna" e indicó que en "en 2015 murieron 55 mujeres por aborto y en 2016 murieron 43", tras lo cual sostuvo que "la mortalidad está bajando y el aborto no está legalizado aún" y que "mueren casi 20 veces más mujeres por accidentes de tránsito que por abortos".La directora de la revista Sophia, Cristina Miguens, quien se definió como "educada en el feminismo", sostuvo que "todo derecho se sustenta con la fuerza" y "aunque el niño por nacer tiene derechos, no tiene poder alguno por hacerlo cumplir", por lo que el aborto "significa un terminal abuso de poder".A su turno, la doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina (UCA) Ursula Basset citó el "Caso FAL", sobre una niña de 11 años abusada por su padrastro que quedó embarazada, y señaló: "El embarazo le salvo la vida porque con eso frenó el abuso".El director ejecutivo de la ONG Profamilia, Oscar Botta, sostuvo que "aparece el debate del crimen del aborto disfrazado de interrupción voluntaria del embarazo" y opinó que el aborto "constituye una verdadera desaparición forzada de personas".