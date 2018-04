Manu y Spurs, otra vez en los play offs

MIAMI, 11 (AFP-NA). - Dieciséis años después de llegar a la NBA, y con 40 años dando los últimos pasos de su rutilante carrera, el argentino Emanuel Ginóbili sigue dando que hablar con los San Antonio Spurs. Su entrenador, Gregg Popovich, asegura que el trabajo del rioplatense siempre ha sido "maravilloso cada noche". No hay mejor elogio de alguien muy cercano al jugador. El lunes, sus Spurs consiguieron clasificar por vigésimo primera ocasión al hilo a los playoffs, la segunda mejor racha de una franquicia los cuatro principales deportes profesionales de Estados Unidos (beisbol, básquetbol, football americano y hockey sobre hielo).El récord pertenece a los Detroit Red Wings de hockey sobre hielo, el equipo con más Copas Stanleys ganadas (título nacional) y con 25 apariciones consecutivas en playoffs desde 1991.Manu anotó ocho de sus 17 puntos en el último cuarto para que los Spurs consumaran la remontada, vencieran 98-85 a los Sacramento Kings y consiguieran el boleto a los playoffs.NO FALTO NUNCAEl argentino ha estado en los playoffs en las dieciséis temporadas que lleva jugando en la NBA. "Fue un partido muy complicado, mucho más complicado de lo esperado", reconoció Ginóbili. "Pero, a veces, sucede con un equipo (Spurs) con mucha presión, necesitado de ganar el partido, obligado a ganar y el otro equipo (está) tranquilo, con chicos talentosos, queriendo demostrar que pertenecen a esta liga, que juegan bien y lo hacen".Manu fue clave en la victoria de los Spurs tras ingresar a la duela y poner orden. Ya con el boleto a la postemporada, los Spurs todavía tienen que esperar al último partido del miércoles frente a los Pelicans en New Orleans para saber cual será su puesto en la siembra para los playoffs.Si ganan en New Orleans, los Spurs podrían avanzar en cuarta o quinta posición del Oeste. En caso contrario, podrían bajar hasta el séptimo u octavo sitio. El argentino dijo que era momento de celebrar la clasificación a la postemporada, luego de una campaña regular muy complicada, tal vez la más difícil desde que llegó a los Spurs hace 16 años.SIGUE SIENDO CLAVEEl argentino ha sido siempre un referente importante de los jugadores hispanos en la NBA. Ginóbili reafirmó una vez más ser el mejor jugador latinoamericano de todos los tiempos en el mejor básquetbol del mundo.Ya una vez el estelar jugador Stephen Curry dijo que "es muy divertido verlo, pero no marcarlo. Siempre tiene un botón creativo que puede apretar para intentar algo más. Parece que nunca envejece (...) Es grande para el básquetbol".Los San Antonio Spurs lo habían seleccionado en el puesto 57 del draft (selección de talentos) en 1999 e hizo su debut en la NBA en el 2002, después de ganarlo todo en Europa. Pronto se convirtió en una de las figuras claves del equipo, consiguiendo el campeonato de la NBA en su primera temporada (2002-2003), dos más en 2005 y 2007 y un cuarto anillo en 2014.Además de otros premios, en el año 2014 se convirtió en el único jugador latinoamericano en llegar a los 1.000 partidos en la NBA. También, junto a los astros Michael Jordan, Scottie Pippen y Lebron James, es el único en ganar una medalla de oro olímpica (Atenas-2004) y un campeonato de la NBA en la misma temporada.