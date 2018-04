Empleada en el poder judicial de Salta fue detenida: 16 kilos de cocaína incautados tras una persecución

La decisión del Gobierno Nacional y del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich de luchar incansablemente contra el narcotráfico y hacer cumplir la ley es inquebrantable: todos aquellos involucrados en el tráfico de drogas deben responder ante la justicia por sus actos. Fruto del trabajo conjunto entre la Policía Federal, Gendarmería Nacional y la policía de Salta, desbaratamos a una organización criminal tras una persecución sobre dos vehículos que intentaban escapar. Durante el operativo, se incautaron 16 kilos de cocaína que fueron arrojados en movimiento desde uno de los autos.

“Cualquier intento de ampararse bajo un uniforme o el poder político o judicial será castigado con más severidad porque si hay una herramienta contra el narco es que el Estado sea parte de la solución, nunca del problema. Aquí, una empleada judicial que además había incursionado en la política, un gendarme con su uniforme y, se presume, policías locales quisieron usar sus espacios institucionales para burlarnos, tanto a sus propias instituciones como a la justicia. No solo no pudieron sino que quedaron expuestos ante el pueblo y pagarán la pena por sus actos”, expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La investigación comenzó en el 2017 por orden del Juzgado Federal Nº 1 de Salta sobre una organización narcocriminal. La Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Salta de Gendarmería, la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal y la División Drogas Peligrosas de la Policía de Salta trabajaron coordinadamente para desbaratar a la banda. A partir de escuchas telefónicas sobre distintas líneas intervenidas se identificó una maniobra de tráfico de drogas desde Salvador Mazza hacia Tucumán, por lo que se comisionaron distintos equipos hacia la zona para investigar en profundidad el caso.

Las tres fuerzas implantaron una vigilancia en las inmediaciones de Tartagal y un operativo cerrojo sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del acceso a la localidad de General Mosconi. Los efectivos mantenían un seguimiento controlado sobre un Toyota Etios, el cual fue detenido en el control. Allí viajaban dos hombres: uno de ellos es integrante de la Gendarmería Nacional y al momento del hecho se encontraba uniformado, sin credencial identificatoria ni el arma reglamentaria. El otro ocupante es un hombre de 26 años de edad con domicilio en la localidad de Orán.

Paralelamente, se mantenía una vigilancia sobre un Chevrolet Onix que circulaba sin patente; los ocupantes, al identificar la presencia policial, emprendieron su fuga. Durante el escape arrojaron dos mochilas que fueron inmediatamente incautadas, al tiempo que el resto del equipo mantuvo la persecución. Debido a la desobediencia del conductor de detener su marcha ante la orden policial, se debió realizar una maniobra abrasiva sobre el Onix para forzar su detención, lo que derivó en una colisión entre ambos vehículos. En el auto viajaban dos mujeres, una de ellas es empleada del Juzgado de Familia Nº 1 de Tartagal y ex candidata a concejal por Un Cambio Para Salta, y un hombre marcado como el principal sospechoso de toda la investigación.

Cuando se revisaron las mochilas se hallaron 15 paquetes con un total de 16 kilos 441 gramos de cocaína.

Por último, se detuvo a un hombre de nacionalidad argentina de 43 años con domicilio en Tartagal en la terminal de ómnibus local, quien fue identificado como el remitente de la droga, y se secuestró un vehículo Cross Fox.

Un total de seis personas fueron detenidas como resultado de la investigación por parte de la fuerza federal que encabeza Néstor Roncaglia, junto con la Gendarmería Nacional que conduce Gerardo Otero y la Policía de la provincia de Salta. Además, se secuestró documentación de interés para la causa, un revólver, dinero en efectivo y celulares.