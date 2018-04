BCRA impulsa el funcionamiento de cajeros en entidades no financieras

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El Banco Central amplió ayer las condiciones para que funcionen cajeros automáticos operados por empresas no financieras con el fin de impulsar su instalación en cadenas comerciales o en cualquier otro espacio público."La normativa sancionada tiene como objetivo fomentar la aparición de cajeros independientes respecto de las redes actualmente existentes, como Banelco y Link", sostuvo la autoridad monetaria. Puntualizó que la iniciativa establece que las entidades financieras, "por sí mismas o a través de las redes que procesan los pagos, deberán interconectar los cajeros automáticos de empresas no financieras a las cuentas y tarjetas de débito de sus clientes"."La interconexión deberá ocurrir en igualdad de condiciones con respecto al resto de las entidades financieras que integran el sistema de pagos", indicó el organismo al señalar que la determinación fue sancionada a través de su Comunicación A 6483.Subrayó que "si bien ya existen cajeros automáticos operados por bancos fuera de las sucursales bancarias, a través de esta medida el Banco Central impulsa la instalación de cajeros en cadenas comerciales o en cualquier otro espacio público por parte de entidades no financieras". Resaltó que así tratará de "facilitar" el acceso del público a la extracción de efectivo y a la realización de transferencias, pagos y otras operaciones por vía electrónica.