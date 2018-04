Ciccone: Vandenbroele complicó más a Boudou

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El presunto "arrepentido" Alejandro Vandenbroele aseguró ayer en el juicio oral y público por la operación de compraventa de la ex Ciccone Calcográfica que el empresario José María Núñez Carmona lo contactó por orden del entonces vicepresidente Amado Boudou y complicó la situación del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray.Vandenbroele, con respecto a Echegaray, afirmó que -según le había confiado Núñez Carmona- "se indicó desde las altas esferas de Gobierno" al funcionario para que otorgara un plan de pagos al levantarse el proceso de quiebra de la compañía gráfica.Antes de su declaración, Boudou y Nuñez Carmona fueron obligados a retirarse de la sala por orden de los jueces y para darle "tranquilidad" en su exposición a Vandenbroele.Además, la defensa de Boudou pidió claridad al tribunal sobre si es imputado o testigo, puesto que Vandenbroele en el remanente de la investigación que se sigue en primera instancia declaró como "arrepentido".En este sentido, desde el Tribunal Oral Federal Nº 4, que lleva adelante el proceso, ratificaron la calidad de "imputado" de Vandenbroele y aclararon que no había sido incorporada su declaración como "arrepentido" en el juicio.El titular de The Old Fund explicó que en el segundo semestre de 2009 se encontró con su antiguo amigo Núñez Carmona en Nueva York y que éste le contó que "Aimé" en referencia a Boudou era en ese momento ministro de Economía."A partir de este encuentro, Núñez Carmona me contacta porque tenía algunas operaciones y necesitaba asesoramiento legal. Lo asesoré para la potencial compra del canal 10 de Mar del Plata y de Telefé. Y también me menciona la posibilidad de una operación con la reestructuración de la deuda de Formosa y que iba a necesitar formar una sociedad. Frente a eso habló con mi contador que conocía a una persona que tenía una empresa que ya no la usaba, era The Old Fund. La sociedad la compré a nombre mío", relató.La reestructuración de la deuda de Formosa fue la primera negociación previa a la compra de Ciccone Calcográfica, por la que la provincia pagó a The Old Fund 7 millones de pesos en asesoramiento: por ese hecho fue citado entre otros, el gobernador formoseño, Gildo Insfrán."La lleva adelante el gobernador Infrán y el ministro de Economía Amado Boudou. Solo había que simular un asesoramiento con la provincia para cobrar una comisión. Núñez Carmona me pidió que para eso me ponga en contacto con la ministra de Economía de la provincia y con el titular del FonFiPro (Fondo Fiduciario Provincial de Formosa)", dijo.Considerando que haya mencionado durante su exposición la veracidad de los hechos acaecidos, Vandenbroele, además, se permitió acusar al banquero Jorge Brito de haber financiado presuntamente la compra de Ciccone Calcográfica.Dijo que el también banquero "Raúl Moneta venía de parte de Brito como potencial inversor y después cuando nos juntamos a firmar el contrato el 21 de octubre de 2010, ya el Grupo Macro (el que dirige el segundo de ellos, ndr) había ingresado en la operación de Ciccone, pero Núñez Carmona me indica la razón por la que se pone a The Old Fund para preservar la confidencialidad del inversor".En este contexto, se refirió también a algunos aspectos del proceso de compra de la compañía gráfica por parte de su empresa The Old Fund. Dijo que Ciccone necesitaba un acuerdo del Banco Provincia y que por eso él lo llamó al entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli: "Me dijo Alejandro quédate tranquilo que lo tuyo va a salir".Por otra parte, explicó cómo fue que llegó a vivir en el departamento que Boudou tenía en Puerto Madero cuando se estaba en plena investigación.