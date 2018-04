Policía retirado carga contra Ana Viglione

"Yo quise siempre ser policía. Ya cumplí los 30 años de servicio, y me jubilaron por haber llegado al máximo de la edad permitida", manifesto "Gula Gula" Pereyra de acuerdo a información del sitio online Utrapol, con sede en la capital santafesina.

Según la citada fuente informativa, entre los seis acusados que terminaron absueltos figura el comisario inspector Gustavo Pereyra, quien en 2013 era el jefe policial de la flamante Dirección de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad.

En la nota se agrega que aunque está satisfecho con el fallo, Pereyra lamentó que fue absuelto por el beneficio de la duda.

"No había duda de que no intervine en nada. Estoy contento porque esto llega después de 5 años que me arruinaron la vida y la carrera, por una cuestión política más que por otra cosa", sentenció el policía retirado.

Además, Pereyra comentó que va a seguir adelante en la causa en la que es querellante, por falso testimonio, contra Ana Viglione y Andrés Ferrato, sus exjefes en Delitos Complejos, "y contra todos los que hablaron mal, que dijeron que era un narcotraficante que pasaba información (a "Los Monos")", señaló en primera instancia.

Acto seguido, quien fue absuelto por la Justicia agregó "lo vieron en el juicio. No hubo una sola palabra en contra mía, no hubo un testigo. Lo que pasa es que toqué intereses que no tendría que haber tocado por informes que le pasé a Viglione. Eso me costó la carrera, ocho meses de prisión, salir todos los días en el diario. Me pusieron como la cara de la corrupción policial cuando los corruptos eran otros. Lo que me hicieron acá es terrible, dos veces me metieron preso".

N. de R.: Ana Viglione, subsecretaria de Formación y Desarrollo Policial, y quien era su segundo en la disuelta Secretaría de Delitos Complejos, en 2013, Andrés Ferrato, fueron imputados por falso testimonio en el marco de la investigación contra la banda de "Los Monos".

Se trata de una denuncia que partió del Juzgado que tenía a cargo Juan Carlos Vienna, cuando investigaba al clan sindicado narcocriminal y a los policías conniventes. En su declaración frente al magistrado, el excomisario inspector Gustavo "Gula gula" Pereyra -que irá a juicio por pasar información a la banda-, declaró que obedecía órdenes de sus jefes para realizar investigaciones sobre narcotráfico. Pero estos lo negaron.

Las pruebas de las que se valió el fiscal Aníbal Vescovo para la imputación, fueron halladas en una serie de correos electrónicos con las órdenes específicas de Viglione y Ferrato, que validaron los dichos del subalterno.

El delito de falso testimonio, más el agravante de ser cometido por funcionarios públicos, tiene como pena mínima un año de prisión y un máximo de tres, además de inhabilitación.

Ahora, el fiscal deberá evaluar si la evidencia alcanza para llevarlos a juicio.

