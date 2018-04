Proyecto para disponer el congelamiento de tarifas

En la tarde de ayer estuvo en nuestra ciudad el diputado provincial Leandro Busatto (PJ) en una reunión con militantes, para luego brindar una conferencia de prensa en Coquetel café (San Martín 236).

"Estamos recorriendo los departamentos Castellanos (Rafaela y Sunchales) y San Cristóbal sobre dos perspectivas: la coyuntura que está viviendo la sociedad en términos económicos con las tarifas; el miércoles próximo se está presentado en la Legislatura con todos los bloques de la oposición un proyecto unificado para disponer el congelamiento de las tarifas. La restante es seguir trabajando en la conformación de un proyecto político a partir de Unidad Ciudadana para que el año próximo tengamos una propuesta electoral porque 2019 es importantísimo con una propuesta de cara a la gente con los principales problemas", destacó Bursatto.

En su agente incluyó una reunión con trabajadores de la firma Topline, respondiendo que "me llevé la inquietud de 17 familias que han perdido el trabajo a partir de noviembre (pasado) con la idea de si en la Legislatura podemos hacer algo, tenemos experiencia reciente como el caso de Naranpol o la cooperativa Tata donde se ha hecho un proceso de expropiación sobre la fábrica para darle a los trabajadores en cooperativas, no es una situación sencilla. Estamos preocupados porque no ha habido respuesta más allá del acercamiento del gremio, pero tiene que ver con el panorama productivo en la Argentina, entendiendo cuáles son las prioridades del gobierno nacional y su política económica con el cierre de fábricas y los despidos son consecuencias lógicas, y el gobierno provincial mira muy tenuemente sin tomar una decisión que favorezca a reactivar el aparato productivo".



TOMAR UNA

DECISIÓN POLITICA

También le preguntaron sobre las herramientas del gobernador Lifschitz para frenar el aumento de las tarifas: "tiene que tomar decisión política para intervenir en la composición tarifaria de la EPE. Desde el 2007 hasta el 2015 incluido la EPE compró energía subsidiada a una tarifa plana, subiendo un 41% anual con un acumulado casi del 700%; en los últimos dos años la quita de subsidios que ha hecho Camesa a las proveedoras como la EPE, hizo que las facturas se disparen aún más, acumulando en los últimos 10 años casi el 1000% de aumento en la luz. La Provincia tiene que aplicar una política energética para que la EPE no traslade todos los aumentos a los contribuyentes, porque así condena todos los santafesinos vivamos al margen de la posibilidad de pagar la luz. Hay que volver las facturas a noviembre de 2017, congelar las tarifas durante este año, evitar los cortes para un sector más vulnerable y compensar la no recaudación de la EPE con lo que la Nación le dará a la Provincia con los 50 mil millones de pesos que tiene de deuda".

LA OPINION le consultó sobre qué escenario le espera al debate legislativo sobre el proyecto a presentar en la Legislatura, señalando que "tenemos mucho optimismo a partir de la reunión que hicimos con las multisectoriales contra el tarifazo en toda la provincia y unificamos en un solo proyecto del arco opositor, tenemos expectativas que el Gobernador reaccione y ponga un poco de sensibilidad en la agenda política. Nosotros hablamos de los problemas de la gente y él de los dirigentes; habla mucho de la reforma de la Constitución, pero poco de las tarifas, inseguridad, adicciones".