Lifschitz quiere pasar a la historia con la reforma

Es un hecho que el gobernador Miguel Lifschitz formará parte del grupo de gobernadores que quisieron reformar la Constitución santafesina, cuya última enmienda data del año 1962. El próximo lunes 16 enviará el mensaje de necesidad de la reforma a la Legislatura provincial.

Ya lo intentaron, sin éxito, Carlos A. Reutemann en el año 2001, Jorge Obeid (2006), Hermes Binner (2009) y Antonio Bonfatti en el año 2014.

Esta vez el actual Gobernador tomó la cuestión en tono de política de Estado, y se los hizo saber de manera contundente al pleno de Diputados y Senadores el 1º de mayo del año pasado cuando dejó inaugurado el período ordinario de sesiones; y el 23 de febrero último en Rosario a dirigentes de todos los sectores políticos, gremiales y empresarios. En Rosario calificó de "conservadores" e hipócritas" a quienes se oponen a la reforma de la Carta Magna santafesina, que incluiría la reelección por única vez del gobernador pero al mismo tiempo limita la de diputados y senadores que en la actualidad permanecen en sus bancas durante cuatro o cinco períodos consecutivos en algunos casos.

Esta vez el envío del mensaje, cuya redacción definitiva le fue entregada hace algunas horas, estará presidido por dos reuniones culmines: este martes en Rosario se lo presentará a los titulares de los partidos políticos con representación parlamentaria; mientras que el miércoles en esta capital -en el amplio complejo de La Redonda, en la esquina de Belgrano y Salvador del Carril- hará lo propio con el resto del arco político, funcionarios, jefes comunales, intendentes y representantes de organizaciones intermedias.

Al respecto, el intendente de Rafaela, Luis Castellano, figura en la lista de invitados aunque el dirigente aún no decidió si asistirá, en tanto que el sunchalense Gonzalo Toselli será uno de los tantos que participe de este "lanzamiento".

La noticia del envío del mensaje declarando la necesidad de la reforma causó estupor entre quienes pensaban que Miguel Lifschitz no se atrevería a dar semejante paso. El propio titular del radicalismo aliado Julián Galdeano, quien horas antes había declarado que si bien estaba a favor de la reelección del Gobernador, aún no había una decisión orgánica del Partido, se anotició por la prensa del envío del Proyecto.

Senadores y diputados de la oposición se manifestaron asombrados -pese a que se sabía que el Gobernador enviaría el proyecto - y se preguntaban qué negociaciones lo llevaron al Ingeniero a tomar semejante medida; ¿o no hubo ninguna negociación y se juega a todo o nada?, cavilaban.

Lo cierto es que, utilizando una alegoría futbolera, Lifschitz envió una pelota llovida al área chica del arco rival. La pelota está en el aire: ¿qué pasará cuando caiga?