Un perfil de ADN individualizado que se busca a quien pertenece

En la víspera entrevistamos al fiscal Dr. Carlos Vottero, a cargo de la Unidad Fiscal Rafaela, y quien hace dos años lleva adelante la compleja investigación para esclarecer la muerte de la docente Neli Zárate e identificar a su asesino.

Recordamos que en la víspera se cumplieron dos años de aquel salvaje femicidio en nuestra ciudad, y que por otra parte se produjo una concentración de un reducido número de personas frente a la Fiscalía Regional, a las 18:30, y algunos de sus referentes fueron recibidos por el fiscal Vottero.

En diálogo abierto con un cronista de este Diario, esto decía el fiscal Carlos Vottero que lleva adelante la investigación del femicidio.



LA OPINION - ¿Cómo está la causa?

FISCAL VOTTERO – Seguimos obteniendo resultados de laboratorio del Instituto Médico Legal de Rosario. La semana pasada obtuvimos más resultados en cuanto a muestras que se habían mandado para analizar y coinciden con el perfil genético de quien sería el autor del hecho. Hay muestras analizadas que no son de Neli Zárate, no son de ningún sospechoso analizada hasta ahora, y son de una persona que no sabemos quién es. Es el perfil genético de quien sería el autor del hecho, el femicida.

Todo esto es consecuencia del trabajo que se hizo desde el día del crimen en la escena del hecho, se resguardó la casa, obtuvimos muestras con los peritos y todo eso fue mandado a analizar a Salta y después a Rosario, que sigue analizando muestras de sangre, cabellos, células epiteliales. Eso va dando resultados que sumados a los que ya teníamos estamos obteniendo más datos sobre el perfil genético de un hombre que coincide entre sí. De a poco vamos obteniendo más muestras que dan un resultado similar: una persona que es un hombre, que es quien sería el autor.

En este caso no obtuvimos datos a través de testigos, tampoco a través de las cámaras que nos muestran sólo manchas, y ningún vecino aportó ningún dato.



LO - ¿Por miedo?

FV- No lo sé. Y los dos ámbitos en los cuales se desenvolvía Neli que son la Escuela [Rivadavia] y la Iglesia [Visión de Futuro, en calle Río de Janeiro 131], ninguno de los dos lugares aportó nada de información. No han surgido datos de relevancia para la Fiscalía. Y esto a dos años del hecho no me parece un dato menor y sigue siendo la realidad. Falta de colaboración de la sociedad en general y concretamente de estos dos ámbitos.



LO- ¿Cómo siguió esto entonces?

FV- Si no tuviéramos ese resultado, dado que las cámaras no muestran nada y los testigos no aportan nada, el caso estaría ya caído. Por eso rescato el trabajo que hemos hecho desde el primer día, sin muchos recursos, sólo el fiscal y dos personas.

El trabajo de manera directa que concierne a la Fiscalía está dando sus frutos a través del laboratorio porque nos permite tener el perfil genético de quien sería el autor del hecho.



LO- ¿Cuántas muestras mandaron a investigar a laboratorio?

FV- Son un sinnúmero. Sangre, cabello, piel... un número indeterminado.



LO- ¿Y qué lo hace suponer que ese perfil genético que encontraron, hasta ahora N.N., es el del autor del hecho?

FV- Porque son muestras determinadas, encontradas en determinados lugares de la escena. Y yo sé que serían del autor del hecho porque esas muestras -sangre y cabello- se encontraron en lugares clave y que a mi no me dejan dudas que son del autor.

Teniendo individualizado el perfil genético del asesino a través del ADN, ¿qué resta?: proceder a la identificación nominal, policial. Porque la policía tiene que traer, haciendo un trabajo adecuado de calle, a quién es el autor, para que le saquemos sangre o saliva y coincida con el perfil genético que ya tenemos.

A partir de ahora yo quiero ser claro: la pieza del rompecabezas que falta es saber quién es este hombre con un nombre, y ese trabajo no lo va a hacer el fiscal en la calle. El trabajo de calle y encontrar un delincuente, es de quienes son los auxiliares, que es la Policía de Investigaciones.

Hay un grupo de agentes de la PDI que están en el caso, y esos policías son los que tienen que traerme el nombre de esa persona, cosa que durante dos años todavía no lo han hecho.

Ellos son los investigadores, tienen que saber cómo encontrar a un hombre que no sabemos quién es, y para eso ellos están preparados, para el trabajo de calle. Esa persona me la tienen que traer ellos.

Y quiero ser claro con esto, yo sigo en lo que me concierne de manera directa: la escena del crimen, los peritajes... y eso lo hemos hecho de manera correcta porque estamos obteniendo resultados. Si no tuviéramos el ADN del asesino, el caso estaría cerrado ya. Hemos trabajado bien en la escena pero falta el trabajo de calle que lo tiene que hacer la PDI.



LO- Tenemos un perfil genético que se va ratificando cada vez más, a través de más muestras que van coincidiendo entre si, que son del autor del hecho y que faltaría su identificación...

FV- Falta ponerle nombre a este ADN que ya tenemos. Y quiero dejar en claro a partir de ahora -ya que todos los reclamos vienen acá- que hicimos un trabajo adecuado y estoy encima de la policía tratando de que no decaigan en su trabajo. Teniendo el perfil genético tenemos que encontrarlo, pero es la PDI quien tiene que encontrarlo. Yo no voy a salir a la calle a buscarlo porque no es mi función.

Y quiero aclarar que los familiares directos de Neli Zárate están en contacto permanente conmigo, están recibiendo información permanente con la evolución de la investigación.

La pieza del rompecabezas que falta depende de la Policía ahora: conseguirme los sospechosos es trabajo de ellos y el único eslabón de la cadena que falta. Necesito del auxilio de la Policía de Investigaciones.