El FTR presente en Chile y Colombia

El Festival de Teatro de Rafaela extiende sus fronteras y en lo que va del año fue parte de cuatro encuentros escénicos en Chile y Colombia.El director artístico del FTR18 Gustavo Mondino, participó de la Semana de Programadores del Festival Santiago a Mil: Platea 18, el Festival Internacional Santiago Off y el Festival Internacional de las Artes de Valparaíso, en Chile. Además, fue parte del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, en la semana destinada exclusivamente para programadores con el Mercado VIA (Ventana Internacional de las Artes).El Festival de Teatro de Rafaela se realiza desde el año 2005 por iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, y en 2013 comenzó un proceso de internacionalización que se encuentra en alza, alcanzando notable prestigio en el ámbito latinoamericano que se ve reflejado en las diferentes invitaciones que recibe su director artístico.Cabe mencionar que estos cruces internacionales favorecen los vínculos y gestiones con espectáculos de distintos países que, en numerosas ocasiones cuentan con líneas de subsidio y/o financiamiento para que sus producciones realicen giras, lo cual favorece y posibilita su llegada a Rafaela.Así, la presencia del FTR en festivales, mercados, showcases y encuentros no sólo promueve al posicionamiento institucional del evento, sino también colabora a la internacionalización de su programación.