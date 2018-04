Fertilización asistida gratuita

A partir de la Ley Nacional 26.842 de Fertilización Asistida, y su reglamentación, a la cual la legislatura de la provincia de Santa Fe adhirió por ley, el IAPOS implementa el Programa de Reproducción Humana Médicamente Asistida que establece el marco de cobertura de estas prestaciones para los afiliados de la obra social.La cobertura incluye procedimientos de alta y de baja complejidad, comprendiendo tratamientos como Inducción a la ovulación, Inseminación artificial intrauterina (IAIU), fertilización in fitro (FIV) e inyección intraplasmática de espermatoziodes (ICSI) y además, los procedimientos de criopreservación de gametos y embriones, así como la utilización de gametos heterólogos. Asimismo se incluyen, según corresponda, los medicamentos al 100% de cobertura.Estos tratamientos serán reconocidos cuando sean prescriptos por los prestadores inscriptos en el Registro de Profesionales y Clínicas Especializadas en Fertilización Asistida del IAPOS.Estarán en condiciones de acceder al Programa parejas convivientes (matrimonio o concubinato certificados) con incapacidad para gestar un hijo, que no toman medidas anticonceptivas y con infertilidad médicamente diagnosticada. Ambos integrantes de la pareja deben ser afiliados al IAPOS, estar vivos, dar su consentimiento y ser mayores de edad. Se priorizará la cobertura a las parejas que no tengan hijos previos en común.Serán analizados especialmente en forma individual aquellas indicaciones de tratamientos en personas mayores de 40 años, para determinar las posibilidades de éxito y los riesgos, determinando la viabilidad y condiciones de la cobertura. De la misma forma se evaluarán los pedidos de personas sin pareja estable ni patología causal de infertilidad y las indicaciones de donación de gametos y embriones heterólogo, como también el contexto y alcances de la criopreservación de gametos y embriones.No podrá autorizarse la cobertura cuando la mujer presente enfermedades crónicas que pueda agravarse con un embarazo o enfermedad de transmisión vertical aguda de alguno de los integrantes de la pareja.