Noticias al Cierre

BAUSILI COBRO FONDOS DEL BANCODONDE TRABAJABA ANTES DE ASUMIRBUENOS AIRES, 10 (NA).- El secretario de Finanzas, Santiago Bausili, número dos de la cartera que encabeza Luis Caputo, percibió fondos Deutsche Bank en 2016 y 2017 mientras se desempeñaba como funcionario público. Se trata de un incentivo diferido del banco internacional en el que trabajó hasta un mes antes de ingresar al Gobierno y que asciende a 100.000 euros, en cuotas, publicó el diario La Nación. El Deutsche Bank es uno de los colocadores de bonos más importantes de la gestión de Mauricio Macri.UNA FAMILIA TIPO NECESITO ENMARZO $15.265 PARA NO SER POBREBUENOS AIRES, 10 (NA).- Una familia tipo en la Ciudad de Buenos Aires necesitó en marzo $15.265 para cubrir los gastos de la Canasta Básica Total (CBT) y no caer en la pobreza, estimó hoy un informe privado. Un hogar porteño de cuatro integrantes debió contar con un ingreso de $6.456 para afrontar el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y no ser indigente, según el análisis realizado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).LA VENTA DE MATERIALES PARA LACONSTRUCCION CRECIO 2,4% EN MARZOBUENOS AIRES, 10 (NA).- La venta de insumos para la construcción registró en marzo una desaceleración y creció 2,4% en comparación con igual período de 2017, según el informe mensual que elaboran las empresas vinculadas a ese sector. Si la comparación se efectúa contra febrero anterior, los volúmenes despachados en marzo registraron una caída del 0,69% desestacionalizado. Con estos resultados, en el primer trimestre del año el Índice Construya acumuló un crecimiento de 9,3% en comparación con el mismo período del año anterior.SIN INTERVENCION DEL BANCOCENTRAL, EL DÓLAR OPERO ESTABLEBUENOS AIRES, 10 (NA).- El dólar finalizó ayer estable, al cotizar a $20,49 para la venta, en una jornada en la cual el Banco Central no tuvo participación en el mercado. Operadores de la city porteña indicaron que este lunes el circuito financiero no registró intervenciones del Banco Central.LA INFLACION DE MARZO FUE DEL 2,4%PARA ASALARIADOS, SEGÚN LOS GREMIOSBUENOS AIRES, 10 (NA).- El costo de vida para los asalariados se incrementó 2,4% mensual en marzo y alcanzó así un acumulado del 25,5% en los últimos doce meses, según el Instituto Estadístico de las Trabajadores (IET). El aumento estuvo motorizado por las categorías "Otros bienes y servicios" con un salto mensual del 8,7%, debido -en parte- al ajuste de hasta el 16% en los precios de los cigarrillos.POR LA SEQUIA, REDUCEN EL PESOMINIMO DE FAENA PARA HEMBRASBUENOS AIRES, 10 (NA).- El Gobierno redujo hasta el 30 de junio próximo de 300 a 270 kilos el peso mínimo para faena ganadera a raíz de la sequía, según una Resolución publicada ayer en el Boletín Oficial. La medida rige desde el primero de abril hasta el 30 de junio de 2018 y el peso de res con hueso deberá ser inferior a 143 kilos.CRECIO 27% CANTIDAD DE PASAJEROS ENTREAEROPUERTOS DEL INTERIOR Y EL EXTERIORBUENOS AIRES, 10 (NA).- La cantidad de pasajeros que viajaron entre los aeropuertos del interior del país y el exterior creció 27% en marzo al alcanzar las 211.000 plazas, se informó oficialmente ayer. Según datos de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la cantidad de pasajeros de vuelos de cabotaje se expandió 16% en el tercer mes del año respecto del mismo período del año pasado, al alcanzar las 1,2 millones de personas.