Francisco defendió "al que no ha nacido"

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El papa Francisco ratificó ayer su rechazo a la despenalización del aborto en medio del debate que se desarrolla en el Congreso Nacional y llamó a "la defensa del inocente que no ha nacido" de la misma manera que de "la vida de los pobres que ya han nacido".

Fue a través de su nueva exhortación apostólica, denominada "Gaudete et exsultate", que fue presentada este lunes en el Vaticano. En el párrafo 101 del escrito, el Sumo Pontífice explica todas las ideologías de la sociedad actual que van en contra o vulneran los valores del Evangelio.

"La defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo", sostuvo Bergoglio en el texto.

En este sentido, el Papa remarca que "igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya han nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados de atención, las nuevas formas de esclavitud, y en toda forma de descarte".