Procesaron a Echegaray por contrabando agravado

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El juez en lo penal económico Diego Amarante procesó ayer por contrabando agravado al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en la causa conocida como "autos diplomáticos" y le fijó la caución de un millón de pesos, que deberá pagar dentro de los próximos diez días para poder seguir en libertad.

La acusación es por haberle otorgado el permiso de ingreso de un vehículo a una representación diplomática de Taiwan en la Argentina en 2006, cuando era titular de la Aduana: de acuerdo a la investigación, el vehículo ingresó al territorio argentino sin pagar impuestos por ser destinado a un diplomático, pero luego fue vendido a un particular.

Junto al procesamiento el juez le trabó un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes y le fijó tanto la prohibición de salida del país como la obligación de presentarse dos veces por mes ante el Juzgado para asegurar que se encuentra a derecho.

Al fijar la caución de un millón de pesos, el juez tuvo en cuenta la gravedad del delito y que el funcionario habría ocultado parte de la prueba en la causa: es que el expediente administrativo venía siendo reclamado por el Juzgado a la Aduana y a la AFIP en los últimos años, pero al ser allanada la propiedad de Echegaray se encontraron en su computadora copias de esa documentación, indicaron fuentes judiciales.

Otro de los factores que tuvo en cuenta el Juzgado para fijar una caución fueron las múltiples causas en las que es investigado Echegaray y aún están en curso en la Justicia federal.

Echegaray fue procesado por la figura de contrabando agravado porque cuando estaba al frente del a Aduana le concedió un permiso a Taiwán para que ingresara un vehículo con la modalidad de patente diplomática, esto es sin pagar impuestos y con el uso exclusivo a dicha representación diplomática.

Pero el permiso otorgado por Echegaray permitía que el vehículo fuese vendido al día siguiente de su ingreso a nuestro país, señalaron los investigadores a NA.

El hecho tuvo lugar en 2006 y la irregularidad incluso fue porque Taiwan no contaba con rango diplomático en la Argentina en ese entonces: incluso, no se le dio como establece todo procedimiento normal participación en el trámite administrativo al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Echegaray es el único imputado por este caso, por el que fue indagado el 19 de diciembre pasado durante varias horas: en esa audiencia, el ex jefe de la AFIP defendió su intervención en el trámite y sostuvo que fue el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo quien en 1995 había otorgado un permiso para el ingreso de otro vehículo a esa dependencia.



MORENO

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno por haber irrumpido en una asamblea del Grupo Clarín el 25 de abril de 2013.

Moreno había sido denunciado por haber realizado agresiones verbales y amenazas a accionistas: finalmente fue procesado por el delito de turbación de una reunión lícita -que prevé de 15 a 3 meses de prisión- y se le trabó un embargo de 10 mil pesos.

Se trata de una causa iniciada por el Grupo Clarín a raíz de la irrupción de Moreno en una asamblea, junto al entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y el ex titular del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli.

Según señala la denuncia, el ex funcionario les advirtió entonces a los accionistas que tuvieran cuidado" y les pidió: "Váyanse de la conducción de la compañía".

Los entonces funcionarios se presentaron a la Asamblea como apoderados de la Anses para hacer valer las tenencias del Estado por la minoría (9 por ciento, heredadas de la estatización de las AFJP), en una reunión que tenía previsto aprobar el balance 2012 del grupo.