Macri cuestionó a los supermercados chinos

El presidente Mauricio Macri atribuyó la crisis de la empresa Carrefour a la "competencia desleal" y la "evasión" de los "supermercados chinos" y anunció que habrá medidas por parte del Gobierno contra esas cadenas. "Estamos trabajando (contra) la evasión de cadenas, ligadas a supermercados chinos, que son una competencia desleal y atentan contra el Estado", afirmó Macri en declaraciones al diario español ABC, cuando lo consultaron sobre la situación de Carrefour.El mandatario explicó: "Si no se tributa ni se pagan los impuestos no se puede sostener la educación pública, la sanidad, la seguridad". "Los argentinos tienen que aprender que le va a ir bien a aquel que trabaja y cumple con la ley, no al que está todo el tiempo por fuera del sistema", dijo Macri, tras apuntar contra los supermercados chinos.Sobre la situación de los supermercados, luego de que Carrefour anunciara un proceso preventivo de crisis, señaló que "no se va a ir ninguno".Por su parte, la titular de la Asociación de Supermercados Chinos, Yolanda Durán, consideró que el presidente Macri está "mal asesorado" al acusar a ese sector de evadir impuestos y pidió a empresas multinacionales como Carrefour que se vayan del país si no obtienen rentabilidad."No me voy a agarrar con el Presidente, el sabrá por qué lo dijo. Creo que le llegaron a sus oídos cosas que no son verdad porque nosotros estamos controlados continuamente, recontra controlados. No hay evasión", manifestó Durán."Si a las grandes cadenas no les da, que levanten bandera y se vayan. Que dejen de llorar", desafió en declaraciones a FM La Patriada.