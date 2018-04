Lifschitz: reforma y geopolítica regional

La diferencia entre Brasil y Argentina en materia de corrupción es sencillamente evidente: allá funciona la justicia para todos -y todas- . Acá mira para otro lado y forma parte del resignado entramado de corrupción.En Brasil por el "LavaJato" terminaron con sus huesos en la cárcel decenas de políticos y empresarios. Acá, sólo ex - funcionarios y envueltos en un patético y vergonzoso "show business", armado por la propia justicia para "justificarse" después de haberse mostrado inocua, acomodaticia y temerosa durante por lo menos una década.Lula no es un líder inocentemente inmaculado víctima de la salvaje -que lo es casi por definición histórica - derecha internacional.Ignacio "Lula" Da Silva para ser Presidente en el 2002 no sólo que pactó con esa derecha capitalista, sino que la puso de vicepresidente (José Alencar Gomes da Silva). Y quedó subsumido en ese halo encantador de las coimas y los sobreprecios (cualquier parecido con Argentina es pura coincidencia); ocultado por un crecimiento monumental del país que disimulaba bajo el sutil y demoníaco velo de la impunidad lo que algún día saldría a la luz: la corrupción. Repetimos: cualquier parecido con Argentina reciente es pura coincidencia geopolítica latinoamericana.Muchos se preguntan, en un ejercicio de teoría contrafáctico qué hubiese pasado si en el 2015 Daniel Scioli se hubiera erigido Presidente de los argentinos. la respuesta está en el espejo vecino. Dice la periodista Silvia Mercado: "viendo que la guadaña de la justicia se acercaba, el PT (Partido de los Trabajadores de Lula) designó para sucederlo a su ministra impoluta Dilma Rousseff. Era la persona ideal para realizar el necesario ajuste fiscal, imprescindible para ordenar las cuentas. Cuando la Constitución se lo permitiera él (Lula) volvería a recuperar el cariño del pueblo". Y agrega Mercado: "pero la dinámica de los acontecimientos también se llevó puesta a Dilma, testigo muda del sistema de corrupción más grande de todos los tiempos".Ahora Brasil columpia para sus elecciones de octubre próximo entre el candidato que bendiga Lula desde la cárcel y un candidato de la ultraderecha: Jair Bolsonaro; una versión más aguda de nuestro simpático diputado salteño Alfredo Olmedo. Según los analistas brasileros, si el candidato no es el mismísimo Lula, sería difícil imponer a un Héctor José Cámpora (Presidente "puesto" por Perón proscripto - como Lula - en el año 1973).Made in ArgentinaLo mismo sucederá el año que viene en Argentina: si Cristina Fernández no es la candidata a Presidente, difícilmente un ungido por ella (¿Agustín Rossi?) pueda tener chances contra Mauricio Macri (¿ó María E. Vidal?).El "peronismo tradicional" (una contrariedad semántica en sí misma porque dicen encarnar la "renovación") se reunió en Gualeguaychú bajo la batuta de Miguel A. Pichetto para reorientar el GPS rumbo a las elecciones del 2019. Participaron exponentes del Massismo, el randazzismo, referentes del bloque Argentina Federal; en fin, el "no kirchnerismo" dialoguista.Se supone que de esa entente política debería surgir el candidato a Presidente del peronismo (al fin y al cabo la ex- Presidente tiene su propio Partido: Unidad Ciudadana).LIFSCHITZ: ¿LA TERCERA VIA NACIONAL?La Tercera Vía nacional pretende encabezarla el santafesino Miguel Lifschitz, quien descartó que el socialismo se integre en la Provincia en algún tipo de alianza con el kirchnerismo, aunque no les cerró las puertas a representantes del PJ, a los cuales volvió a invitar a sumarse la semana pasada cuando se reunió con medio centenar de jefes comunales peronistas para seducirlos con las bondades de la reforma constitucional.Lifschitz, sostiene que "al país le falta una propuesta progresista que se aleje del neoliberalismo y de las propuestas populistas del pasado, particularmente de la última experiencia de doce años del kirchnerismo".Si bien en la reunión con los presidentes comunales les habló de la necesidad de obtener la reelección a los fines de "terminar con los proyectos en marcha", para lo cual hará todos los esfuerzos posibles de aquí al 1º de mayo cuando anuncie el envío del mensaje de la necesidad de la reforma, el Gobernador no deja de tener los pies sobre la tierra, y advierte que la reforma constitucional es una empresa muy azarosa, para lo cual se prepara para su despliegue nacional encabezando esa Tercera Vía que alguna vez tuvo como referente a Hermes Binner.Lifschitz no les cierra las puertas a aquellos dirigentes del PJ que "comprueben que por la vía de reunificar el peronismo no hay salida para la Argentina", para lo cual inició conversaciones con dirigentes de tradición socialdemócrata como Raúl Alfonsín, Martín Lousteau y Margarita Stolbizer de cara a la construcción de un frente electoral en 2019; ponderando inclusive al presidente de San Lorenzo Matías Lammens, de quien dijo que es "un dirigente interesante con buena perspectiva", quien sondea ir como candidato a jefe de la CABA con un sello propio.