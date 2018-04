Los zares del Mundial

Es evidente que si actualizáramos los sondeos de opinión, Cristiano Ronaldo, pediría un lugar para acomodarse junto a los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial; Buffon, el legendario arquero italiano, luego que el portugués le marcara hace unos días el mejor gol de su carrera según su propia percepción, se inclinó ante la magia de ese vuelo inolvidable, de esa chilena que recorrió el planeta y con toda autoridad declaró: “Su valor es comparable al de Maradona, Messi y Pelé, en cuanto a su incidencia en los partidos”. Se trataría de un voto calificado en esa imaginaria encuesta, que en la noche de Turín, se sumaría a un inédito veredicto colectivo, ya que los seguidores de la Juventus, reconocieron tal obra con un aplauso cerrado, lo que provocó una conmoción no habitual, en el ególatra mundo en el que parece vivir el notable futbolista del Real Madrid.No es solo discrecional esta calificación, se apoya en pilares poco discutibles como las estadísticas y la belleza del juego; de manera que, si se combinan, el producto se aproxima a lo perfecto y es ahí, donde CR7, encuentra consenso para una ubicación en el podio de este juego en tiempos donde, a través de la sofisticación tecnológica de las imágenes y los recursos que cualquier aficionado dispone en ese sentido, sus hazañas deslumbran y seducen, dándole por un momento, la derecha a ese enfoque del portero de la selección italiana.Es solo abrirle la ventana a la objetividad y limpiar el terreno de los afectos para no contaminar la opinión; en general nos resistimos a incorporarlo a esa mesa chica de genios, a quien será unos de los Zares en Rusia 2018. Las razones son, y fueron, no deportivas estrictamente, su perfil de presumido crack, de hombre poco solidario con aires de actor de Hollywood, lo relegaron de la cima, por el notable contraste con el dueño de esas preferencias que es Lionel Messi, un antihéroe, que hasta aquí, fue el karma de este atleta nacido en Portugal hace 33 años.Polémicas aparte, el mundial que se viene en un par de meses, tendrá el beneficio de recibir a los mejores jugadores de estos tiempos y en plena vigencia de ese liderazgo. La rivalidad que este marketinero mundo del fútbol ha creado, se trasladará unos kilómetros al este de su hábitat natural, y si tomamos en cuenta su condición de jugadores adultos, prepararse para asistir acaso, al último gran debate, es un estímulo de los mejores que nos ofrecerá este deporte.PORTUGAL, OTRO DE LOS CANDIDATOSSi el razonamiento aplicado para ordenar el pronóstico, sobre quienes en la previa están más cerca de jugar las finales en Moscú, se desprende de las cualidades colectivas y/o individuales de los seleccionados, los lusitanos, también deberían integrar esa lista; sin embargo se ha instalado que, según los antecedentes deportivos más frescos, España, Alemania, Brasil, Francia y Argentina (al menos antes del papelón en Madrid), se ubican en la preferencia o en el pálpito de la gran mayoría, no teniendo Portugal, una consideración equivalente.Primera idea para refutar esa omisión: si el combinado albiceleste, cuenta con la ventaja de tener un jugador de cualidades omnipresentes como Messi, y con ello, ser suficiente para colarlo en las finales de este mundial, porqué no se aplicaría el mismo criterio para darle otras chances a Portugal, basado, al igual que Argentina, en el talento de un hombre fuera de contexto?Seguramente, el fundamento en superficie, sería que Messi cuenta en el equipo, con dos goleadores implacables y temibles como Gonzalo Higuaín (266 goles en Europa) y Sergio Agüero (300 goles entre el Atl Madrid y el Manchester United), cifra escalofriante por cierto, pero el crecimiento en protagonismo de Portugal en los últimos años, también modelan la fisonomía de un candidato, mucho más en una competencia que prevé como máximo, 6 partidos para llegar a la final.Cristiano Ronaldo que acumula 568 goles en su carrera profesional, le ha aportado además a su equipo nacional 81, esto lo convierte en un arma letal y pese a que, el resto del plantel portugués, salvo las excepciones de André Gomes (Barcelona) y Bernardo Silva (Manchester City), no acreditan demasiada influencia en sus equipos, el poderío de su juego y la preocupación que le impone a cualquier adversario su presencia, ponen al seleccionado que dirige Fernando Santos, en una primera línea de postulantes a quedarse hasta la última semana en la Copa del Mundo.La conquista de la Eurocopa hace dos años en Francia, ganándole la final a los anfitriones, los ha dejado en la cresta de la ola a pesar que, en las eliminatorias, al encontrar un competidor de alto rendimiento como Suiza, clasificó de manera directa en la última fecha, derrotando justamente a quien era el líder del grupo B y prevaleciendo por diferencia de goles, mandando a los Helvéticos al repechaje.Cristiano Ronaldo se prepara para dar pelea con su equipo y con su propio universo en un mundial, que también lo espera con alfombras rojas, claro que no será sencillo el desafío, Portugal integra el grupo B junto a Marruecos, Irán y España con quien se va a encontrar el 15 de junio en Sochi, paradoja del destino, enfrentará esa tarde a compañeros y rivales de la Liga Española.Cristiano Ronaldo con luz propia y algo más.