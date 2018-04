Federal A: Unión irá a Madryn

Luego de disputarse la segunda fase de la Reválida del Federal A, quedó definido el rival que tendrá Unión de Sunchales en la tercera etapa. Será Deportivo Madryn, jugándose el primer partido en la Patagonia, y la revancha en el Polideportivo de la Av. Belgrano de la vecina ciudad.Los restantes cruces: Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Gimnasia y Tiro de Salta; Alvarado de Mar del Plata vs. Chaco For Ever y Crucero del Norte vs. Sarmiento de Resistencia.El Dep. Madryn superó en el global a Deportivo Roca por 2 a 1.INCIDENTES EN RIO CUARTOUna batalla campal ocurrió durante el partido que jugaban Estudiantes de Río Cuarto y Central Córdoba de Santiago del Estero luego que un grupo de hinchas del equipo cordobés invadió el campo de juego y se produjo una pelea con jugadores del elenco norteño y efectivos policiales.El episodio se registró el sábado en el mencionado encuentro que disputaban ambos conjuntos por el Pentagonal final del Torneo Federal A y que fue suspendido en medio de un escándalo, cuando iban 2 a 2. Todo se inició cuando iban 46 minutos del segundo tiempo y los simpatizantes ingresaron al campo de juego en desacuerdo por un penal en favor de Central Córdoba de Santiago del Estero que, supuestamente, fue mal sancionado.Ahí se desencadenó una serie de incidentes que se prolongó por cinco minutos, hasta que a los 57 minutos de la segunda etapa, el árbitro Luis Lobo Medina dispuso la suspensión del partido. Ahora el Tribunal del Consejo Federal deberá decidir si el encuentro se seguirá jugando y si habrá sanciones tras el episodio de violencia.