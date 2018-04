Godoy Cruz goleó a San Lorenzo y es segundo

Godoy Cruz vapuleó por 5 a 0 a un dormido San Lorenzo en un entretenido encuentro que jugaron en la mañana de este domingo por la vigésimo segunda fecha de la Superliga y quedó como escolta del líder Boca. El defensor Matías Caruzzo, en contra de su valla, abrió la cuenta para el elenco mendocino, a los 8 minutos del primer tiempo mientras que a los 14 de la misma parte Tomás Cardona aumentó la cuenta, a los 18 Santiago García marcó el tercer gol y a los 33 Luciano Abecasis puso el cuarto tanto.En el segundo tiempo, a los 21, Santiago García marcó la quinta conquista para Godoy Cruz que se ubicó en el segundo lugar en una gran campaña.SIGUE LEVANTANDOCon el arquero Franco Armani como figura y con goles convertidos por futbolistas que ingresaron en el complemento, River se impuso anoche por 2 a 0 sobre Racing, en Avellaneda, en un partido correspondiente a la vigésima segunda fecha de la Superliga. El colombiano Rafael Santos Borré, a los 31 minutos del segundo tiempo, y el juvenil volante Exequiel Palacios, a los 44 de la misma etapa, marcaron los goles del conjunto de Núñez.EL ROJO EN CORDOBAPor mérito de su arquero y por la efectividad mostrada, Independiente venció ayer por 2 a 0 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, por la vigésimo segunda fecha de la Superliga. El primer tanto fue convertido por Gonzalo Verón, a los 23 del primer tiempo y de cabeza, en la única chance clara que tuvo el visitante. Cuando el encuentro estaba por terminar, Emmanuel Gigliotti, a los 44 del complemento, puso cifras definitivas.En cuanto al trámite, el "Rojo" nunca estuvo cómodo y tuvo sólo dos grandes virtudes ante un adversario que mereció mejor suerte: la gran actuación de Martín Campaña y el oportunismo para convertir. Con este resultado, Independiente logró cortar una racha de tres partidos sin victorias en el plano local y se colocó en puestos de Copa Libertadores, mientras que Talleres acumuló su segunda derrota en fila y dejó pasar una chance de acercarse al líder Boca.GANO EL GLOBOCon la efectividad y la seguridad de Marcos Díaz como sus principales aliados, Huracán venció 1 a 0 a San Martín de San Juan en el estadio Hilario Sánchez. El único gol lo convirtió Nicolás Silva, a los 21 minutos del primer tiempo, luego de aprovechar un contragolpe en el que el local quedó mal parado.San Martín tuvo la tenencia de la pelota durante todo el encuentro, pero le costó ser profundo, a excepción de los últimos quince minutos del segundo tiempo, en los que se chocó con una muralla de apellido Díaz.Huracán, que terminó con diez hombres por la injusta expulsión de Martín Nervo, tuvo la contundencia que no mostró su rival y se ilusiona con clasificarse a la próxima edición de la Copa Libertadores.Con este resultado, Gastón Coyette todavía no puede sumar de a tres como DT del "Santo", mientras que el "Globo" acumuló su séptimo juego sin derrotas.EN TUCUMANEn forma agónica, Newell´s Old Boys de Rosario consiguió empatar en uno a Atlético Tucumán, al cabo de un aceptable encuentro disputado en el estadio "Monumental José Fierro". Gervasio Nuñez, a los 25 minutos del primer tiempo, marcó la conquista para el cuadro local, en tanto que Joaquín Varela niveló las acciones para el conjunto "rojinegro", a los 48 del complemento.LOS DUELOS DEL LUNESArsenal, equipo que descendió a la Primera B Nacional la fecha pasada, recibirá hoy a Patronato de Paraná mientras que Estudiantes de La Plata hará lo propio con un necesitado Chacarita en el cierre de la jornada 22 de la Superliga. El primero de los encuentros se jugará a las 19:00 en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí con arbitraje de Bruno Bocca y televisación en directo por TNT Sports.Estudiantes se medirá como local ante Chacarita a partir de las 21:15 en el estadio Ciudad de La Plata con Néstor Pitana como juez principal y televisación por Fox Sports.