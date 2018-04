Atlético ante la necesidad imperiosa de volverse de Corrientes victorioso

La presentación de hoy en Corrientes no es una más para Atlético de Rafaela. Tampoco es definitoria, pero puede ser “lapidaria”. Si hoy el equipo conducido por Lucas Bovaglio no corta la racha de cinco juegos sin poder ganar quedará muy complicado de cara a su objetivo de ascenso directo. Desde las 21:05, con televisación de TyC Sports, la “Crema” estará visitando a Boca Unidos de Corrientes en uno de los encuentros correspondientes a la 22ª fecha de la B Nacional.Aldosivi le ganó ayer a Gimnasia en Jujuy por 2 a 1 y de esta manera estiró la diferencia en la cima, ahora lidera con 27. El otro que ganó fue San Martín de Tucumán (35). El equipo de Forestello venció 4-2 a Agropecuario (31) en la noche del sábado y pasó a Atlético por dos puntos, lo mismo ocurrió con Sarmiento (33), que venció a Mitre de Santiago del Estero 2-1 y quedó un punto arriba de los rafaelinos (32). Hoy, previo al juego de Atlético estará jugando Almagro (31) que recibe a Juventud Unida de Gualeguaychú.Lo cierto es que Atlético no tiene más margen de error. Es por esto que debe ganar y esperar que otros resultados lo acompañen.Para visitar hoy a los correntinos el DT Bovaglio realizará tres modificaciones en relación a la formación inicial que utilizó en su última presentación, vs Morón en el 0 a 0. Recordando que viene de tener fecha libre, reaparece en el equipo Oscar Carniello en lugar de Lucas Blondel y vuelve Gonzalo Klusner por Manuel Bustos. Por el sector izquierdo de la defensa aparece Nicolás Dematei en el lugar de Gianfranco Ferrero.Así, Atlético irá con Macagno; Carniello, Olivera, Brundo, Dematei; Gaggi, Romero, Castro, Martino; Klusener y Albertengo.En el banco de relevos estarán Nahuel Pezzini, Blondel, Facundo Soloa, Lucas Pittinari, Jorge Velázquez, Bustos y Lucas Chacana.Atlético ya no es el mejor equipo de la clase en condición de visitante, pero consiguió muy buenos resultados. Mejores que en Alberdi. Es por eso que la esperanza está depositada en que hoy pueda salir de pobre y volverse a Rafaela con tres puntos vitales, para recuperar terreno en la tabla de posiciones, pero fundamentalmente para encarar las últimas tres fechas más fuerte que nunca desde la cabeza.Hilario Navarro; Fabio Godoy, Rolando Ricardone, Alan Pérez, Leonardo Baroni; Diego Sosa, Martin Ojeda, Osmar Ferreyra, Gabriel Morales; Pablo Vegetti y Germán Herrera. DT: Carlos Mayor.Ramiro Macagno; Oscar Carniello, Wilfredo Olivera, Stéfano Brundo y Nicolás Dematei; Enzo Gaggi, Emiliano Romero, Alexis Nicolás Castro y Angelo Martino; Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener. DT: Lucas Blondel.Boca Unidos de Corrientes.Pedro Argañaraz.Nahuel Rasullo y Norberto Moyano.Jonathan Correa.21:05TyC Sports.