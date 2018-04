Atractiva jornada del Car Show

Desafiando la adversidad climática, que se manifestó con lluvias intermitentes a lo largo de todo el fin de semana, el Car Show Santafesino pudo disputar la segunda fecha de su calendario en el autódromo "Ciudad de Rafaela".Como es habitual desde hace varios años, se utilizó el circuito Nº 2 "Ing. Juan R. Báscolo", de 3.050 metros de cuerda, para dar cumplimiento a un programa atractivo.El sábado no pudo completarse la actividad pactada, toda vez que se trasladó al domingo la primera final de la Fórmula 3 Santafesina 1.6 a raíz de algunas interrupciones que se dieron a raíz de las precipitaciones.Ayer, en cambio, se disputaron, al margen de las series, las seis competencias finales, reservadas a las cinco divisionales, por cuanto los monopostos se presentaron en dos ocasiones en el trazado del Club Atlético.En la segunda carrera, que se inició cuando ya se había superado el mediodía, se registró un accidente que generó preocupación entre los asistentes, cuando las máquinas de Joaquín Ricciotti y Damián Mari se tocaron en plena recta y terminaron impactando contra el ingreso al sector de boxes.Ricciotti pudo salir por sus propios medios, en tanto que Mari, a raíz del vuelco de su unidad, fue rescatado por los integrantes de operativo de seguridad y derivado seguidamente a un centro asistencial.En lo deportivo, las victorias en las finales que se realizaron ayer quedaron en poder de Claudio Buchholz (Chevy) en TC 4000 SS; José Ignacio Bailone (Clio) en TS 1800; Sebastián González (Uno) en Turismo Fiat Santafesino; Juan Carlos Polini y Franco Bosio en Fórmula 3 Santafesina 1.6 y Horacio Fernández en Fiat 600 TS.Entre los rafaelinos mejor ubicados, queremos rescatar las tareas cumplidas por Eugenio Mautino (sexto, con Kinetic) y Agustín Bonomo (octavo, con Gol) en TS 1800; Ricardo Saracco (noveno, con Uno Way) en Turismo Fiat Santafesino y Fabián Mainero (tercero y segundo) en Fórmula 3 Santafesina 1.6.En el caso de José Luis Costamagna (Duna) se detuvo -y si bien pudo reanudar- cuando se ubicaba segundo en el Turismo Fiat Santafesino; en tanto que el ya citado Mautino fue tercero en pista y luego de un recargo quedó sexto.Las clasificaciones quedaron ordenadas de la siguiente manera:º Claudio Buchholz (Chevy), en 23m49s939; 2º Ezequiel Bosio (Chevy) a 723 milésimas; 3º Fabio Canciani (Falcon) a 9s356; 4º Ariel Yacob (Chevy) a 16s392; 5º José Luis Schnidrig (Falcon) a 28s623; 6º Darío Necochea (Falcon) a 28s874; 7º Daniel Caluch (Falcon) a 43s146 y 8º Héctor Faín (Falcon) a una vuelta.1º José Ignacio Bailone (Clio), en 25m43s766; 2º Matías Cravero (Clio) a 3s298; 3º Danilo D'Angelo (Trend) a 4s378; 4º Lucas Tedeschi (Trend) a 4s453; 5º Santiago Robledo (Clio) a 5s047; 6º Eugenio Mautino (Kinetic) a 3s197 (*); 7º Guillermo Cavigliasso (Onix) a 5s123; 8º Agustín Bonomo (Gol) a 7s766; 9º Juan Pablo Alisio (Clio) a 9s478 y 10º Gustavo Santibáñez (Peugeot 206) a 16s325. (*) Mautino fue recargado por un toque a Robledo.1º Sebastián González (Uno), en 26m46s503; 2º Luciano González (Uno) a 164 milésimas; 3º Hernán Fenoglio (128) a 502; 4º Luis Vega (Uno) a 785; 5º Martín Ferrero (Uno) a 991; 6º Agustín Guarnieri (128) a 1s022; 7º Luciano Menocchio (Uno) a 3s151; 8º Mariano Sala (Uno) a 3s219; 9º Ricardo Saracco (Uno Way) a 3s642; 10º Lucas Salvatierra (Uno) a 3s925; 11º Maximiliano Andreis (Uno Way) a 4s796... 18º José Luis Costamagna (Duna) a 12s237... 22º Cristian Vaira (128) a 15s921... 31º Máximo Gauchat (Uno) a 4 vueltas.1º Juan Carlos Polini, en 14m48s308; 2º Manuel Macarro a 385 milésimas; 3º Fabián Mainero a 826; 4º Franco Bosio a 2s328; 5º Emanuel Saboretti a 2s869; 6º Felipe Granata a 3s999; 7º Daniel Illanes a 6s055; 8º Joaquín Ricciotti a 7s295; 9º Ricardo Coronel a 8s189 y 10º Esteban Zuberbühler a 8s701.1º Franco Bosio, en 15m50s735; 2º Fabián Mainero a 1s806; 3º Renzo Testa a 2s437; 4º Manuel Macarro a 6s629; 5º Adrián Melnyk a 13s377; 6º Esteban Zuberbühler a 14s207; 7º Daniel Illanes a 14s773; 8º Dante Llanes a 19s762; 9º Felipe Granata a 22s426 y 10º Federico Perletti a 26s987.1º Horacio Fernández, en 20m02s350; 2º Luis Cifre a 2s967; 3º Nicolás Aimar a 3s029; 4º Federico Sabá a 22s919; 5º Joaquín Del Pino a 23s229 y 6º Javier Melidoro a 23s281.