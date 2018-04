La harina y los huevos tuvieron un aumento y el pan varió de precio

"El que te compraba antes por $ 15, ahora te sigue comprando por esa misma cantidad. Lleva menos, no le importa, no quiere gastar más en pan...", le explica una panadera de la ciudad a LA OPINION, que bolso en mano, ha recorrido algunas panaderías de la ciudad.En todas las sedes se habla de lo mismo: "el precio es otro. La bolsa de harina sufrió un aumento notable y nos obliga a tener que subirlo". Las vecinas, también bolso en mano, hablan de lo mismo y citan una frase que parece ser constante en estos días: "no se puede más así".Es que todo ha subido, nos hemos cansado de hablar de inflación, de aumentos y de que encima, los sueldos son los mismos. El trabajador gana prácticamente lo mismo y distribuye, en el día a día, el dinero justo para poder subsistir. Y el pan es el pan. Hay quienes no pueden sentarse a la mesa sin él, y por eso, también sacan cuentas.En estos días se produjo un aumento del 6% en el pan, que trasladado al precio equivale a un valor de 35 pesos para el pan mignón, el más económico. La suba se produce por el aumento de los servicios y de la harina. Son precios estándar, ya que en otras panaderías está $ 37 y en otras hasta roza los $ 40."Lamentablemente los clientes están resignados. Ven y entienden que aumenta todo y esta es una situación más del día a día. Lo que sucede es que el pan es algo para todos los días, para sentarse a comer a la mesa", le dice la dueña de un local a este Medio.A raíz de estos aumentos (no puntualmente de este último), las ventas se ven algo distribuidas. Es decir, ya la gente no compra puntualmente todos los días el pan, sino que empieza a gastar entrando en el fin de semana, del jueves en adelante, haciendo una compra que satisfaga los tres días y así poder reacomodar sus finanzas. Lo mismo pasa con las tortas, algo que en cada panadería es muy común. "La gente te compra una torta o los viernes o los sábados. Ya no lo hace un martes o un miércoles. Es un dinero extra el que tienen que gastar, y por eso eligen hacer ese gasto el fin de semana", explican los reposteros.Estos dos ingredientes son los que de alguna manera marcan el precio del pan. Los distribuidores pasan siempre, al parecer, con una mala noticia: "hay aumento...", explican en las panaderías.Es que la bolsa de harina pasó en pocos meses a valer $ 440, cuando antes no llegaba ni a los $ 400. Fue un aumento continuo que comenzó a limitar los precios.Lo mismo pasó con los huevos. En un período corto de tiempo, tomó los valores de $ 600, $ 700 y ahora se estabilizó en $ 960. "Si te ponés a sacar cuentas, el maple de huevo está valiendo $ 90. Así es muy difícil poder mantener los precios. Pero nosotros tampoco le queremos trasladar todos los aumentos a los clientes, porque queremos cuidarlos. Pero para tener una idea, yo a las tortas las tendría que cobrar arriba de los 100 pesos, pero las tengo en 80 porque sino sé que no las compra nadie. Es una manera también de respetar a nuestros clientes que vienen todos los días a la panadería", explica una comerciante de barrio Juan de Garay.En la mayoría de las panaderías de Rafaela la factura está rondando los $ 6, cuando antes de este mencionado aumento, estaba en $ 5. Ya no se llevan por docena, como "era antes", sino que llevan tres o cuatro por persona. Lo mismo pasa con aquellos sitios que hacen masas finas, que hoy tienen un precio de $ 235 el kg."Buscamos pagar la harina y los otros insumos en distintos plazos, para que nos dé un respiro", dicen teniendo en cuenta los cambios permanentes. Si bien ahora se viene el invierno, y las ventas parece que van a repuntar, porque la gente compra más cuando hace frío, todo se hace muy cuesta arriba. Y el pan, es el pan...