Ya no hay margen de error

Pese a ser uno de los equipos que viene ahí arriba en la tabla de posiciones, hasta la fecha pasada como único puntero en lo que va del año,no levanta cabeza y los cinco partidos que suma sin poder ganar (cuatro empates y una derrota) lo ponen en un lugar “vulnerable” y hasta podría quedar afuera de todo antes de presentarse este lunes en Corrientes., señalóen Next Deportes. La “Crema” ya quedó libre y si bien fue superado por Aldosivi, el nuevo líder de la B Nacional, y alcanzado por San Martín de Tucumán, pudo ser peor. En relación a ello, el defensor que reaparecerá en el once titular este lunes, cuando Atlético esté visitando a Boca Unidos apuntó: “Sabíamos que esta semana nos iba a venir bien para reacomodar algunas cosas, sobre todo para ver como quedábamos en la tabla. Sabíamos que algunos equipos nos podían pasar, gracias a dios no fue tan mala como esperábamos”.-Esperemos que sí. Quedan partidos difíciles sobre todo porque cualquiera le puede ganar a cualquiera. Se está dando que hay partidos que uno piensa que es un rival que se le puede ganar y no se da así, es la esperanza que te da el torneo. Ojalá ellos pierdan algunos puntos en el camino y nosotros tenemos que ganar si o si los cuatro partidos.-La verdad que bien, desde que arrancó este semestre vengo entrenando bien, haciendo las cosas bien para poder jugar. Siempre trato de sumar desde el lugar que esté, trabajando para poder ganarme un lugar en el equipo. Ojalá que los 18 que viajemos podamos traer la victoria para Rafaela.-No, no molesta. El (por Bovaglio) ya sabe que yo puedo rendir ahí, me conoce más que nadie. Capaz que no sintió la confianza que le pudo dar alguno de mis otros compañeros, pero uno siempre trabaja como para poder dar soluciones y una mano al equipo.-Obviamente que no juega de la mejor manera, pero ya está, tenemos que dar vuelta de página enseguida porque si nos quedamos con eso el campeonato se nos va. Hay que pensar que los 11 que nos toque jugar en Corrientes tenemos que tratar de traer los tres puntos a Rafaela porque no nos sirve otro resultado, estamos más que positivos esta semana para poder quedarnos con la victoria.-A esta altura del torneo ya no importa si jugás bien o mal, lo importante es que los puntos nos los llevemos nosotros, después se analizará la forma de juego, pero lo primordial es que nos podamos quedar con los tres puntos que necesitamos y conseguir los que sean necesario para ascender.Atlético de Rafaela trabajó por última vez en la ciudad ayer por la mañana y luego del trabajo táctico el DT Lucas Bovaglio ratificó el equipo que utilizará para enfrentar este lunes, 21:05 (TyC Sports) a Boca Unidos de Corrientes, por la fecha 22 de la B Nacional.La “Crema”. Lucas Bovaglio pondrá en cancha a Ramiro Macagno; Oscar Carniello, Wilfredo Olivera, Stefano Brundo y Nicolás Dematei; Enzo Gaggi, Emiliano Romero, Nicolás Castro y Angelo Martino; Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener.En el banco de suplentes estará el arquero Nahuel Pezzini; el defensor Lucas Blondel, los mediocampistas Facundo Soloa, Lucas Pittinari y Jorge Velázquez; más los delanteros Lucas Chacana y Manuel Bustos.