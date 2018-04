Car Show: comienzo pasado por agua en el autódromo de Rafaela

La lluvia fue protagonista del sábado en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo" y si bien se registró de manera intermitente, obligó a cancelar algunas instancias previstas en el cronograma de la segunda fecha del Car Show Santafesino.Por lo tanto, hoy se disputarán las dos finales de la Fórmula 3 Santafesina 1.6, además de las reservadas a las restantes categorías, en el autódromo local.Los resultados de la jornada sabatina son los que proporcionamos en el siguiente informe:1º Pablo Gieco, en 1m34s150; 2º Horacio Fernández a 1s129; 3º Nicolás Aimar a 1s873; 4º Luigi Cifre a 2s790; 5º Federico Sabá a 3s765; 6º Joaquín Del Pino a 4s907 y 7º Javier Melidoro a 5s475.1º Nicolás Aimar, en 9m51s162; 2º Pablo Gieco a 5s952; 3º Luigi Cifre a 10s426; 4º Joaquín Del Pino a 10s543; 5º Federico Sabá a 11s116; 6º Horacio Fernández a 31s209 y 7º Javier Melidoro a 52s266.1º Fabián Mainero, en 1m18s101; 2º Renzo Testa a 93 milésimas; 3º Franco Bosio a 745; 4º Daniel Illanes a 794; 5º Juan Carlos Polini a 928; 6º Esteban Zuberbühler a 1s112; 7º Adrián Melnyk a 1s218; 8º Joaquín Ricciotti a 1s333; 9º Dante Llanes a 1s368 y 10º Manuel Macarro a 1s368.1º Alejandro Minen (Uno), en 1m26s240; 2º Juan Pablo Demonte (Uno Way) a 95 milésimas; 3º Luis Vega (Uno) a 293; 4º José Luis Costamagna (Duna) a 397; 5º Martín Ferrero (Uno) a 404; 6º Abel Sánchez (128) a 458; 7º Maximiliano Andreis (Uno Way) a 536; 8º Hernán Fenoglio (128) a 589; 9º Agustín Guarnieri (128) a 611; 10º Sergio Martínez (128) a 625... 12º Máximo Gauchat (Uno) a 798... 17º Ricardo Saracco (Uno Way) a 1s155... 26º Cristian Vaira (128) a 1s974.1º Gustavo Santibáñez (206), en 1m22s646; 2º Juan Manuel Passera (Trend) a 62 milésimas; 3º José Ignacio Bailone (Clio) a 70; 4º Emiliano Urquiza (Clio) a 90; 5º Santiago Robledo (Clio) a 332; 6º Danilo D'Angelo (Trend) a 369; 7º Guillermo Cavigliasso (Onix) a 486; 8º Juan Pablo Alisio (Clio) a 491; 9º Adelqui Orazi (Gol) a 570; 10º Alfredo Martini (Trend) a 603... 16º Agustín Bonomo (Gol) a 1s540... 18º Eugenio Mautino (Kinetic) a 2s273.1º Claudio Buchholz (Chevy), en 1m20s296; 2º Fabio Canciani (Falcon) a 161 milésimas; 3º José Luis Schnidrig (Falcon) a 1s020; 4º Ezequiel Bosio (Chevy) a 1s083; 5º Ariel Yacob (Chevy) a 1s312; 6º Héctor Faín (Falcon) a 2s298; 7º Danilo Werlen (Chevy) a 2s936; 8º Mauro Perassi (Fairlane) a 3s13; 9º Mario Belich (Falcon) a 3s754 y 10º Darío Necochea (Falcon) a 4s644.Hoy se cumplirán estas actividades:primera final Fórmula 3 Santafesina 1.6 (10 vueltas ó 20 minutos);serie única TC 4000 SS (6 vueltas);series Turismo Fiat Santafesino (6 vueltas);serie única TS 1800 (6 vueltas);final Fiat 600 TS (12 vueltas ó 30 minutos);segunda final Fórmula 3 Santafesina 1.6 (14 vueltas ó 30 minutos);final Turismo Fiat Santafesino (16 vueltas ó 35 minutos);final TS 1800 (16 vueltas ó 35 minutos) yfinal TC 4000 SS (16 vueltas ó 35 minutos).