Sobre el final apareció Jack Miller

Una clasificación electrizante y un impensado autor de la pole marcó el cierre de una jornada que lo tuvo como protagonista, en el último suspiro, al australiano Jack Miller (Ducati).Cuando todo hacía suponer que nadie podría desbancar a Dani Pedrosa (Honda) del mejor lugar en la grilla, el piloto de la máquina italiana del equipo privado Alma Pramac Racing, consiguió su primera pole en la categoría MotoGP.Miller y Pedrosa fueron, en consecuencia, los dos más veloces de la Qualy 2, por delante de Johann Zarco (Yamaha), el francés que volvió a cerrar un excelente sábado, como había ocurrido en Qatar.La llovizna registrada durante buena parte de la actividad en pista obligó a pilotos y equipos a girar con distintas configuraciones y neumáticos para un asfalto que se constituyó en un desafío importante a la hora de acelerar.Miller pateó el tablero cuando inició su último giro antes que caiga el banderazo cuadriculado y terminó festejando la obtención de un lugar de privilegio hasta ayer desconocido para él desde que se incorporó a MotoGP.Compartirán la segunda fila Tito Rabat (Ducati), Alex Rins (Suzuki) y quien se perfilaba como indiscutido favorito tras dominar la Qualy 1, el campeón Marc Márquez (Honda).Un complicado Andrea Dovizioso (Ducati), ganador en Qatar, se ubicará octavo en la grilla, en tanto más lejos quedaron Maverick Viñales y Valentino Rossi, noveno y undécimo, respectivamente, con las oficiales de Yamaha.El español Xavi Verge (Kalex) impuso condiciones en Moto2, en tanto que en Moto3 se quedó con mejor registro el italiano Tony Arbolino (Honda) y fue tercero, en una excelente labor, el argentino Gabriel Rodrigo (KTM).Hoy se desarrollará la parte central del Gran Premio Motul de la República Argentina en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, con estas actividades:Warm Up Moto3;Warm Up Moto2;Warm Up MotoGP;Carrera Moto3 (21 vueltas);Carrera Moto2 (23 vueltas) yCarrera MotoGP (25 vueltas).