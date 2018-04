Agua: el gobierno autorizó una suba del 18% para el tercer bimestre

El gobierno de Santa Fe autorizó a Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA) un aumento del 18 por ciento para el tercer bimestre y no definió aún las subas para el cuarto y quinto bimestre. La empresa había solicitado una adecuación de más del 50 por ciento en dos partes.De esta forma, los aumentos del 25 por ciento para el tercer bimestre del año y otro 25 por ciento adicional y acumulativo para el cuarto bimestre quedaron desestimados.José Garibay, ministro de Infraestructura y Transporte, expresó ante el pedido del 50% que solicitó la empresa, que "responsablemente Aguas Santafesinas planeó lo necesario para llegar a su equilibrio pero nos parece que es un cargo muy importante para la población".Esa posibilidad había sido objetada meses atrás por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) que instó al gobierno provincial a reconsiderar el incremento solicitado por la empresa por contemplar costos propios de "ineficiencias" en el servicio que no deben computarse al usuario. Al reducir la estimación del gasto de la compañía en unos 200 millones de pesos, el organismo estimó que debería reducirse un 20 por ciento la suba a pagar por los clientes.Al respecto, el funcionario aclaró que "esto es sólo para lo operativo porque todo lo que sean recursos para mejorar los aportes son de la provincia".Sin embargo, como los pronunciamientos del Ente no son vinculantes para la provincia, se esperaba la definición del monto y los plazos del ajuste de parte del Ministerio de Infraestructura y Transporte.Por otra parte, Garibay consideró que "estamos en términos similares" con Buenos Aires y Córdoba.En los considerandos, la resolución justifica la medida en los siguientes puntos:*Existe una evolución constante del déficit progresivo de ASSA en materia de ingresos derivados de la tarifa del servicio.*Ello surge con grado de evidencia suficiente en este proceso y ha sido corroborado en la intervención consultiva y técnica del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (ENRESS).*No se han determinado situaciones concretas y medibles que correspondan a ineficiencias empresarias.*Se ha constatado un desequilibrio puntual en la relación tarifas/aportes, que si bien ha logrado disminuirse a partir de la implementación de nuevas herramientas, en 2017 alcanzaron hasta un 20% de la cobertura de costos a cargo del Tesoro Provincial.* A nivel de fines y objetivos públicos existe un consenso generalizado en adoptar medidas graduales que perfilen nuevas instituciones y normas destinadas a una mejor y más eficiente distribución de costos del servicio.*En esta etapa, los sistemas de subsidios externos e internos, así como las exenciones y el régimen de casos sociales, deberían permanecer vigentes.*Es menester transitar paulatinamente los ajustes derivados de la situación de desequilibrios.*No es posible soslayar las recomendaciones y manifestaciones oídas en audiencias públicas en cuanto a la consideración de la situación socio económica de los usuarios, también como condición de validez de los actos estatales.*La razonabilidad y gradualidad de los ajustes resulta un derecho patrimonial con rango constitucional de protección.