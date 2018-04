A Corrientes con tres cambios

Bovaglio probó el equipo con las modificaciones que había incluído en algunos trabajos tácticos con Carniello y Dematei en el once inicial. Además de las variantes en los laterales, volvería al equipo Klusener. Hoy, último entrenamiento previo al viaje.

FOTO LA OPINION FÚTBOL EN EL ESTADIO. / Bustos estuvo en el equipo alternativo. Olivera se mantiene en el once inicial y se mete Carniello.

Atlético de Rafaela sabe que ya no le queda margen para el error. El torneo de la B Nacional ingresó en su etapa de definición y el lunes, cuando esté visitando a Boca Unidos por la fecha 22, se juega una verdadera final.

Más allá de que Lucas Bovaglio probó ayer por la mañana en el segundo tramo de la práctica jugar con cinco modificaciones en relación al equipo que se venía manejando en la semana, todo indica que la “Crema” jugará pasado mañana, desde las 21.05 (TyC Sports), con la formación que se esperaba.

La única variante que no había insinuado en los diferentes movimientos tácticos es el retorno de Gonzalo Klusener en lugar de Manuel Bustos. Luego, lo que se esperaba: Oscar Carniello irá por Lucas Blondel y Nicolás Dematei por Gianfranco Ferrero; estos tres cambios si se tiene en cuenta la formación inicial que presentó en su última presentación ante el Deportivo Morón (fue 0 a 0 en Alberdi).

De esta manera Bovaglio probó con Ramiro Macagno; Carniello, Wilfredo Olivera, Stéfano Brundo y Dematei; Enzo Gaggi, Emiliano Romero, Alexis Nicolás Castro y Ángelo Martino; Klusener y Mauro Albertengo.

Para la segunda media hora de trabajo el DT realizó unas cuantas modificaciones incluyendo a Blondel x Carniello, Soloa x Romero, Pittinari x Castro, Chacana x Albertengo y Bustos x Klusener.

Si bien el entrenador aún no lo confirmó se prevé que el primer equipo sea el que salte a cancha el lunes ante Boca Unidos. El plantel profesional de Atlético de Rafaela volverá a trabajar en la mañana de hoy, en el estadio si el tiempo lo permite, y luego del mismo quedarán confirmado los 18 que estarán viajando luego de la cena con rumbo a Corrientes.