Preocupa al Centro Comercial la situación que se vive en la ciudad

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En reciente entrevista con este medio el presidente del Centro Comercial, Industrial y de la Producción, Jorge Chiabrando, ofreció una reseña de diversos temas álgidos que preocupan a la institución.

Esos temas fueron plasmados en un encuentro celebrado con los ediles locales y luego documentados en una nota, elevada al cuerpo deliberativo y al Ejecutivo.

La entidad gremial que agrupa a la comunidad de negocios de esta ciudad, a través de Jorge Chiabrando, ha manifestado su profunda preocupación acerca " de temas que venimos considerando desde hace un buen tiempo y para los que no tenemos una respuesta acorde. Necesidades que corresponden al sector comercial, industrial y de la producción de Sunchales.



Situaciones graves

Enfatizó que " nosotros estamos muy preocupados y por eso fuimos a hablar para imbuir a quienes nos representan - los ediles- qué es lo que vemos en el día a día de la población en general, si bien Sunchales es una ciudad pujante y en la que todavía hay trabajo y que hay sectores que no estén viviendo la crisis económica que se vive, sí hay otra parte que lo sufre y para la mayoría de estos han dejado de ser problemas para convertirse en situaciones graves, que en muchos casos nos alarman porque se juntan el cierre de comercios -no tenemos datos ciertos de la cantidad- , algunos eran tradicionales, otros han cambiado de firma,; pero sí lo que hay en términos generales es una disminución de la venta, financiación del comercio al público en general, el comercio debe vender y financia la crisis que está viviendo el sector consumidor.

"Vemos como se produce morosidad en la AFIP, en las tasas municipales, en Ingresos Brutos, en el pago de la luz, en el pago del gas, situaciones de temor del empleado de comercio - que encima es una actividad en la que tenemos relación muy íntima con los empleados porque pasamos muchas horas juntos-, entonces toda esa preocupación uno la manifiesta y trata de solucionar.

Incremento de tasas

Enumeró los inconvenientes con que se encuentran manifestando que " se producen incremento de tasas del erario municipal, creo en un 25%. Nosotros preguntamos si ellos consideraban que en el bolsillo de la gente estaba ese dinero demás para poder pagar, pero la respuesta es 'los números del erario municipal los necesitan', por nuestra parte señalamos que el erario municipal también debe mirar hacia adentro para saber cómo achicar -como lo hacemos todos-. Entonces sin tener ninguna cuestión política en el medio, nosotros tenemos una excelente relación con todos los concejales, con la Intendencia, el grupo de dirigentes del Centro Comercial hace muchos años que está y siempre mantuvo una relación muy respetuosa con todos y cada uno los integrantes del Legislativo y del Ejecutivo, pero me parece que hay que empezar a tomar medidas de fondo porque esto recién empieza y va para peor.

Venta ambulante

Más adelante enfatizó que "tenemos otro punto que planteamos que es la prohibición de la venta ambulante, nos parece que hay que ser ser ejecutivos porque sino siempre estamos en la cháchara de que sí pero que no. Hoy se ha masificado la venta en el nombre de venta ambulante, con sisas que a veces son insignificantes y con lo que le hacemos mucho mal al comercio local, como es de difícil control la propuesta es que se prohíba y que luego se legisle sobre las excepciones, para que se entienda ningún negocio se va a fundir si pasa ese hombre, una vez cada tres meses a vender ristra de ajos, o plumeros, ahora los que sistemáticamente todos las días paran los camiones mayoristas sobre la Ruta 34, bajan un montón de gente con carritos y le reparten la verdura y pasan a vender en todos los barrios de la ciudad, eso no es venta ambulante, es una organización que está trasgrediendo leyes, es un ejercicio ilegal y competencia desleal con el comerciante radicado en la ciudad, que debe hacer frente a todos los gastos fijos- alquiler, luz, impuestos, empleados-, y si a eso le sumamos el nuevo sistema de venta por Internet, eso hace que la situación del comercio se complique; por ahí escuchamos a funcionarios del gobierno nacional que el que no puede pagar la luz o el gas no es eficiente, no es así, eso es muy fácil decirlo desde un escritorio y con un buen ingreso mensual, sin tener ningún problema, pero hay que ponerse en el lugar del tipo que tiene un negocio, que está rebuscándose, que trabaja muchas horas por día para tener una vida digna para él y su familia, hay un gran esfuerzo desde el sector comercial permanente.

Comerciantes de origen extranjero

El establecimiento de comerciantes de origen extranjero en esta ciudad se dio en forma masiva, como en otros puntos del país y es una de las quejas que se recogen entre los comerciantes locales, al respecto Chiabrando fue muy directo y remarcó que "mientras cumplan con la legislación vigente no se le puede cercenar su derecho a trabajar, lo que uno trata es que estén enmarcados dentro las normas vigentes, tanto a nivel local, provincial o nacional, eso se ha luchado mucho a nivel regional con FeCeCo y a nivel nacional con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la determinación es que quien cumpla con la Constitución y toda la legislación vigente no se le puede coartar la posibilidad de instalarse. Ese es otro tema que ha pegado fuerte".





Descanso dominical y grandes superficies



En otro pasaje enfatizó que " los comerciantes también tenemos que evolucionar, y debemos tener en cuenta que hoy cambió el estilo de vida, hoy trabajan el hombre y la mujer y usan el sábado y domingo para hacer las compras, queremos y abogamos por una resolución definitiva por la apertura de los comercios los domingos y feriados, legislaciones que están más o menos en vigencia, en un lugar sí en otro no, se cumple todo a medias y da lugar a confusión y nosotros abogamos para que de una vez por todas las grandes superficie y la apertura dominical y de feriados tenga, por parte de la Municipalidad y de la Provincia una legislación igual para todos, porque que cada ciudad deba tomar su determinación hace que estemos todos confundidos, comprometidos y no tiene nada que ver la realidad de Rosario con la realidad de Sunchales o Rafaela, por decir un ejemplo y menos con la de Tacural y Palacios, si seguimos; la idea es que haya una ley provincial para grandes superficies y aperturas que sea única, para todos y de cumplimiento efectivo, como tiene que ser cuando hay una ley en vigencia".