Imputaron a “Pajarito” por el crimen de Okón

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). - Un hombre de 33 años identificado como Ariel Alejandro S., alias “Pajarito”, fue imputado en la mañana de ayer en los Tribunales de Rafaela, en el marco de la investigación que encabeza el fiscal Guillermo Loyola por el homicidio de Brian Juan Andrés Okón ocurrido el martes 22 de octubre de 2015 en Rafaela, más precisamente en el asentamiento Villa Sur, ubicado atrás del barrio Villa Los Alámos.

El fiscal Loyola le atribuyó la autoría de varios delitos: “homicidio agravado por el uso de arma de fuego; abuso de arma y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil”, todo esto relacionado con el crimen de Okón en 2015.

En paralelo, se le inició causa por “tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil”, ya que al momento de ser detenido el jueves último, el imputado tenía en su poder una carabina calibre 22 con un cargador conteniendo tres cartuchos intactos.

La imputación fue realizada en una audiencia llevada a cabo a las 9 de la mañana de la víspera en la sala 1 de la Oficina de Gestión Judicial en los tribunales locales ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Alejandro Mognaschi, donde ofició como defensora técnica del imputado la Dra. Mónica Ronchi.

Cabe agregar que al finalizar la audiencia, en el momento en que el imputado puede elegir declarar y hacer uso o no de la palabra -generalmente prefieren no declarar-, en este caso Ariel S. sorprendió pidiendo hacer un breve alegato en su favor, negando su participación en el hecho y amparándose en una -según sus dichos- fuerte amistad que mantiene con el padre de la víctima y su familia.

No obstante, el fiscal le restó importancia a estos dichos, ya que dijo tener suficiente evidencia para demostrar que el imputado miente al negar su participación o autoría.



LOS HECHOS

El homicidio de Okón ocurrió el martes 22 de octubre de 2015, en una vivienda ubicada en el Asentamiento Villa Sur de Rafaela -una vez conocido también como Asentamiento Papa Francisco-.

“Pasadas las 17.00, la víctima estaba junto a su padre y a un amigo en su casa, cuando llegó Ariel “Pajarito” S. con una escopeta calibre 16 en condiciones de uso inmediato” relató Loyola.

“El imputado amenazó de muerte a la víctima y le efectuó a un disparo hacia zonas vitales de su cuerpo. Luego de ello, su amigo se acercó para ayudarlo, y el imputado también le disparó, causándole heridas contuso penetrantes múltiples en el muslo” precisó el fiscal.

Loyola relató seguidamente que, “a raíz de las lesiones padecidas por Okón, al día siguiente de ser herido falleció a causa de una hemorragia interna y shock hipovolémico, como consecuencia del impacto de los perdigones en la región inguinal".

El segundo hecho por el cual es investigado Ariel Alejandro S. ocurrió ayer, también en esta ciudad. “Alrededor de las 9:00 de la mañana, la División de Investigaciones Especializadas realizó un allanamiento en la vivienda del imputado, ubicada en el Asentamiento Villa Sur”, precisó el funcionario del MPA.

“El personal policial secuestró allí una carabina calibre 22, con el cargador colocado y tres cartuchos en su interior, que el imputado tenía en su casa sin la debida autorización legal”, concluyó el fiscal.



PRISIÓN PREVENTIVA

La audiencia de medidas cautelares se realizará el próximo lunes a las 8.00, y el fiscal adelantó que solicitará la prisión preventiva del imputado.